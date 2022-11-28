Секреты зимовки в Ирландии: как готовятся к холодам и "экипируются" на ночь

Ирландцы основательно подошли к вопросу, как не замерзнуть ночью

Одна из стран в которой центральное отопление не столь распространено — Ирландия. Благодаря близости океана климат в ней мягкий и зима не столько морозная, сколько ветреная и влажная. Как и британцы, ирландцы часто вынуждены экономить на отоплении и разрабатывать планы на случай отключений электроэнергии из-за погоды.

Их опыт может пригодиться и в Украине. Например, управление здравоохранения в Ирландии советует есть горячую пищу как минимум раз в день. Горячие напитки рекомендуют пить в течение дня и перед сном. Чтобы обезопасить себя на случай проблем с транспортом, электричеством или поставками лучше запастись продуктами питания и заморозить готовую еду на будущее.

Еще одним важным фактором является обеспечение тепла тела — рекомендуют регулярно двигаться и шевелить пальцами рук и ног, даже если сидите. Термобелье зимой — хороший способ не мерзнуть. На ночь спальню советуют прогревать достаточно сильно, чтобы тепло осталось до утра, но это не единственные советы.

В очень холодную погоду ночью:

спите с теплым постельным бельем в теплой пижаме или ночнушке,

носите носки и ночной колпак,

держите у кровати термос с горячим напитком.

Если температура в доме опускается ниже 16ºC, вы можете подвергнуться риску гипотермии. Защититься от этого можно утеплив свой дом, это также помогает снизить расходы на отопление. Важная задача — устранить сквозняки.

Зимние правила подготовки к холодам в Ирландии:

Задергивайте шторы во всех комнатах вашего дома, когда на улице темно, так как это помогает изолировать их от холода, особенно если ткань тяжелая, а шторы имеют хорошую подкладку.

Повесьте тяжелую портьеру на внутренней стороне входной двери вашего дома. Это поможет утеплить переднюю часть квартиры и предотвратит сильные сквозняки снаружи.

По мнению ирландцев, идеальная температура для комнат, в которых вы живете и проводите большую часть времени, составляет 21 градус по Цельсию, а в других комнатах, которые используются реже, — 18 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Швейцарии существует особый подход к выбору одежды и обуви на зиму и требования к ней. Тепло в квартирах и домах во много зависит от главных источников теплопотерь — окнах и дверях, которые стоит утеплить до начала сильных морозов.