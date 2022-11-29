Как одеваться в доме и на улицу, чтобы не мерзнуть зимой: полезные лайфхаки

В зимнее время делайте акцент не на тренды, а на практичность

Есть много способов согреться в холодное время года, в том числе, использовать грелки. Но важно изначально уделить внимание тому, как вы одеты. И неважно, коротаете вечер дома или вышли морозным днем в супермаркет.

Один лайфхак поможет не мерзнуть в "минус". Его суть заключается в многослойности. Как пишет utopia, благодаря многослойности одежды вы сможете сохранить тепло в холодные дни. Рассказываем, как лучше расположить слои, какие материалы лучше всего подойдут и на что еще можно обратить внимание.

Принцип многослойности напоминает "одежку" луковицы. Как и в случае с луковой шелухой, вы кладете слои друг на друга и таким образом согреваетесь (между слоями скапливается воздух, задерживающий тепло). Если станет слишком жарко, можно снять слой. Такой метод одевания особенно популярен в зимних видах спорта и на открытом воздухе, таких как катание на лыжах или бег трусцой, походы и езда на велосипеде. Но вы также можете использовать его в повседневных ситуациях и сэкономить на отоплении.

Как одеваться зимой в доме:

В качестве нижнего слоя можно, например, надеть леггинсы, майки и топы. Одежда должна прилегать как можно ближе к телу.

Поверх наденьте рубашки с длинными или короткими рукавами.

Последний слой предлагает еще одну пару брюк и пару теплых свитеров.

На ноги попробуйте надеть два или три носка друг на друга. Толстые и свободные носки в качестве внешнего слоя, например, вязаные носки лучше всего подходят для согревания. Если у вас холодные руки, используйте грелки для рук или запястий. Такие материалы , как хлопок и шерсть , особенно подходят для всех слоев одежды.

Что надеть для выхода на улицу в зимний сезон:

Первый слой — из хлопкового или шерстяного белья, максимально прилегающего к телу . Это не обязательно должно быть специальное уличное или лыжное белье. Также подойдет топ или приталенная рубашка и леггинсы или колготки. Шерсть оказалась особенно удобной в качестве базового слоя для занятий спортом. Потому что не впитывает так много пота, но лучше выводит влагу наружу. Второй слой – изоляционный. В зависимости от погоды для этого подойдут шерстяные свитера или длинные хлопчатобумажные рубашки. Вы также можете использовать шерстяные брюки или джинсы. Третий слой защищает от ветра, небольшого дождя, переохлаждения. Используйте для этого так называемые ветровки, а для более длительных прогулок, например, одежду для походов. Четвертый слой используется только в особо ненастные и дождливые дни. Тогда водоотталкивающая куртка и брюки защитят вас от сырости и холода.

В зависимости от погоды вы можете опустить один или несколько слоев. В теплые дни, например, вам не нужно особенно теплое белье.

Кстати, внешние слои часто стирать не нужно. Если вы вспотели, пот попадает на самую нижнюю одежду. Поэтому вам следует регулярно стирать части первого и второго слоя. А вот шерстяную одежду иногда достаточно лишь вывесить, чтобы проветрить.

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