Любовный гороскоп Таро на декабрь: кого ждут идиллия и эксперименты, а кого — расставание

Первый месяц зимы принесет испытания многим знакам

Декабрь 2022 года в жизнь многих пар внесет недопонимание и размолвки, однако некоторые несмотря ни на что смогут выйти на качественно новый уровень отношений.

На это указывает расклад по картам Таро, который выпал для всех знаков Зодиака на первый месяц зимы.

Вот какие карты выпали:

Овен — Верховная жрица

Женщинам эта карта предсказывает, что в декабре они будут одиноки и далеки от любовной суеты, — возможно, это будет вызвано отношениями на расстоянии или тайной влюбленностью. Мужчинам Жрица наоборот предвещает встречу с понимающей и любящей женщиной, настоящим сокровищем.

Телец — перевернутый Паж жезлов

Карта предупреждает, что в декабре у Вас будут нестабильные отношения, может возникнуть взаимное раздражение и усталость, что повлечет за собой ссоры, размолвки, незрелые поступки и может даже привести к разрыву, — потому будьте осторожны, поскольку плохой период может закончиться так же быстро, как и начался.

Близнецы — Король кубков

Эта карта обещает период открытости в эмоциональном плане и раскрытие сексуальности, декабрь может принести Вам идиллию и романтику в отношения.

Рак — Королева мечей

Эта Королева сильна, амбициозна, но обычно одинока, — она может бояться серьезных отношений и материнства, быть неготовой проститься с холостяцкой жизнью и состоять в отношениях равноправных и "прохладных".

Лев — перевернутая Восьмерка мечей

Возможно, последнее время у Вас был какой-то кризис, даже предательство в отношениях, ситуация могла казаться даже тупиковой, но в декабре все может измениться, — примирение более чем возможно.

Дева — перевернутая Пятерка мечей

В этом положении карта указывает на то, что в последнее время в отношениях все было не гладко, и в декабре все только усугубится, — чувства в последнее время истрепались, и могут не выдержать.

Весы — Паж пентаклей

Эта карта говорит, что Ваши отношения в декабре могут выйти на следующий уровень, — от влюбленности к стабильности, от дружбы к любви. Даже если будут проблемные ситуации в отношениях, они быстро станут разрешимыми.

Скорпион — Пятерка кубков

Вы запутались в чувствах, старые эмоции и обиды еще не остыли, из-за чего Вас очень легко задеть или ранить. Поберегите себя в ближайший месяц.

Стрелец — Туз мечей

Эта карта обещает разгар страсти, — Вы можете разнообразить отношения, найти снова общий язык с партнером, или же встретить новую пару, если были одиноки. Также возможна беременность в скором времени.

Козерог — перевернутая Пятерка жезлов

В этом положении карта предупреждает, что в декабре у Вас может быть много пустых конфликтов, изматывающих ссор, и в целом будет отсутствие взаимопонимания. Однако не спешите пока рвать отношения.

Водолей — перевернутая Тройка кубков

В декабре у Вас может наступить кризис в любовных отношениях, могут начаться ссоры и появиться желание расстаться. Если Вы не имеете партнера, то будете сильнее обычного страдать от одиночества. Однако это лишь временно, потом обязательно будет белая полоса.

Рыбы — Девятка кубков

Эта карта обещает, что декабрь станет для Вас "медовым" месяцем. В отношениях, особенно в сексуальном плане, будет полное взаимопонимание и гармония.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, когда ретроградный Меркурий в декабре доставит больше всего неудобств.