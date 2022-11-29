Не коптит и можно потом поесть: лайфхак, как сделать свечу из картофеля

Есть много вариантов самодельных свечей, но большинство из них невыносимо коптят

Спустя много месяцев войны дефицит мощностей в энергосистеме Украины стабильно высокий, на фоне чего украинцам пришлось поневоле привыкнуть к регулярным отключениям электричества. А поскольку ажиотаж вызвал скачок цен на свечи и осветительные приборы, в сети начали придумывать способы сделать их из подручных материалов.

Одним из таких лайфхаков поделилась @rinaaa580 на своем канале в TikTok.

Для создания импровизированной свечки нужен: картофель, спички, жир или масло.

Как сделать свечу из этих материалов самому:

нужно разрезать картофелину и сделать в ней ямку; в ямку вставить несколько спичек головкой вверх; залить ямку маслом (или жиром, что найдется под рукой); поджечь спички; в процессе горения следить за уровнем масла и подливать его.

Вот как выглядит такая свеча в процессе горения

Автор идеи утверждает, что при таком способе от свечки значительно меньше гари, чем если использовать для фитиля вату или ткань.

Стоит заметить, что в комментариях украинцы одновременно восхищаются идеей и утверждают, что после включения света этой картошкой можно еще и поужинать, — как раз она сможет поджариться на масле к тому моменту.

"Наши люди придумают что угодно", "Потом еще и поужинать можно", "Солить нужно? Жарить на рафинированном или нет?", "Наш народ не победить", "Вместо масла сало можно?", — пишут в комментариях.

Напомним, ранее "Телеграф" также публиковал лайфхак, как зарядить телефон без света.