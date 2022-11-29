Каким должно быть термобелье, чтобы согревало вас зимой: три важных нюанса

Термобелье должно отталкивать влагу от тела и изолировать тепло

В зимнее время важно подобрать теплую и практичную одежду. Чтобы в мороз вам было теплее, придерживайтесь принципа многослойности при выборе наряда как на улицу, так и в домашних условиях. Обычно выделяют три или четыре слоя одежды, первый из которых – термобелье.

О том, каким должно быть термобелье, рассказывает фешн-блог watchingukraine в Instagram. Стилистка отмечает, что основная функция термобелья – отводить влагу на следующий слой. Влажная от пота одежда может терять свои теплоизоляционные свойства, что приводит к переохлаждению.

Так, термобелье – первый слой — должно эффективно отводить влагу от тела и быстро высыхать. Средний слой, в свою очередь, пропускает пар от тела наружу, сохраняя тепло. А вот наружный – защищает от ветра и осадков, выпускает пар извне.

Стилистка выделяет три важные функции современного термобелья:

Сохраняющее тепло собственного тела. Хорошо для пассивных прогулок, бытовых занятий. Воздушная пористая прослойка прекрасно сохраняет температуру долгое время. Для производства вместе с синтетикой используются натуральные ткани – хлопок, шерсть. Синтетические нити, пустые внутри, усиливают эффект сохранения тепла и упрощают вес комплекта. Минус белья с натуральными волокнами – быстрый износ и деформация из-за натуральных материалов.

Хорошо для пассивных прогулок, бытовых занятий. Воздушная пористая прослойка прекрасно сохраняет температуру долгое время. Для производства вместе с синтетикой используются натуральные ткани – хлопок, шерсть. Синтетические нити, пустые внутри, усиливают эффект сохранения тепла и упрощают вес комплекта. Минус белья с натуральными волокнами – быстрый износ и деформация из-за натуральных материалов. Выводит воду от интенсивных занятий спортом. Почти полностью состоит из синтетических волокон, не впитывающих пот с поверхности тела и тем самым не создающих дискомфорта для спортсмена. Тонкая, приятная на ощупь ткань, легкое спортивное белье, которое не сковывает движений, предназначено для ношения под основной формой. Даже после активных и длительных занятий комплект остается сухим. Тело не подвергается переохлаждению. Минус вида – синтетика, плохо отражающаяся на самочувствии при индивидуальной непереносимости.

Почти полностью состоит из синтетических волокон, не впитывающих пот с поверхности тела и тем самым не создающих дискомфорта для спортсмена. Тонкая, приятная на ощупь ткань, легкое спортивное белье, которое не сковывает движений, предназначено для ношения под основной формой. Даже после активных и длительных занятий комплект остается сухим. Тело не подвергается переохлаждению. Минус вида – синтетика, плохо отражающаяся на самочувствии при индивидуальной непереносимости. Комбинация функций, то есть двухслойные комплекты. Прилегающий к телу слой – влагоотводимый, второй – согревающий. Меньше изнашивается. Белье приятное для тела, гипоаллергенное.

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