Как пережить зиму: советы британцев, живущих без центрального отопления

В холодные времена важно следить за свои здоровьем и самочувствием

В Великобритании во многих домах нет центрального отопления. Правительство страны выпустило ряд рекомендаций как согреться этой зимой и чувствовать себя хорошо.

Кроме советов по грантам и льготам для улучшения энергоэффективности и помощи с оплатой счетов, среди рекомендаций есть инструкции по самосогреву и поддержанию температуры.

Нагревать комнату, где вы чаще всего лучше как минимум до 18 °C, особенно если у вас есть какие-либо заболевания

Ношение нескольких слоев одежды утепляет лучше, чем один более толстый слой.

Не откладывайте лечение легких зимних недугов, таких как простуда или боль в горле.

Выходя на улицу, надевайте обувь с хорошим сцеплением, чтобы не поскользнуться и не упасть на скользкой или обледенелой поверхности.

Находясь в помещении, старайтесь не сидеть на месте более часа. Помочь согреться может гимнастика для рук и ног.

Если по прогнозу морозы — проверьте запасы лекарств и еды на случай длительного нахождения дома.

Проверьте безопасность работы нагревательных и кухонных приборов.

Ранее "Телеграф" рассказывал про пять способов согрева если дома нет отопления и электроснабжения. Отметим, что сильные морозы и снег не всегда проблема. Например, в Японии решили добывать из снега электричество.