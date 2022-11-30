Как пережить зиму: советы британцев, живущих без центрального отопления
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В холодные времена важно следить за свои здоровьем и самочувствием
В Великобритании во многих домах нет центрального отопления. Правительство страны выпустило ряд рекомендаций как согреться этой зимой и чувствовать себя хорошо.
Кроме советов по грантам и льготам для улучшения энергоэффективности и помощи с оплатой счетов, среди рекомендаций есть инструкции по самосогреву и поддержанию температуры.
- Нагревать комнату, где вы чаще всего лучше как минимум до 18 °C, особенно если у вас есть какие-либо заболевания
- Ношение нескольких слоев одежды утепляет лучше, чем один более толстый слой.
- Не откладывайте лечение легких зимних недугов, таких как простуда или боль в горле.
- Выходя на улицу, надевайте обувь с хорошим сцеплением, чтобы не поскользнуться и не упасть на скользкой или обледенелой поверхности.
- Находясь в помещении, старайтесь не сидеть на месте более часа. Помочь согреться может гимнастика для рук и ног.
- Если по прогнозу морозы — проверьте запасы лекарств и еды на случай длительного нахождения дома.
- Проверьте безопасность работы нагревательных и кухонных приборов.
Ранее "Телеграф" рассказывал про пять способов согрева если дома нет отопления и электроснабжения. Отметим, что сильные морозы и снег не всегда проблема. Например, в Японии решили добывать из снега электричество.