Денежный гороскоп Таро на декабрь: кто резко разбогатеет, а кто может потерять работу
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Последний месяц года многим принесет пустые траты
Мало кто удивится новостям, что месяц перед Новым годом ознаменуется множеством трат, однако некоторые знаки Зодиака при этом смогут кардинально изменить свою жизнь и подзаработать до конца года.
На это указывает финансовый расклад по картам Таро, который мы сделали для всех знаков Зодиака на декабрь 2022 года.
Вот такие карты выпали в раскладе на этот месяц:
Овен — перевернутая Семерка кубков
В этом положении карта обещает, что в декабре Вы сможете отбросить эмоции и иллюзии, построить реалистичные планы и двигаться к их реализации. Дерзайте!
Телец — Пятерка мечей
Сожалеем, но эта карта предупреждает, что под конец года Вас ждут убытки, конфликты из-за финансовых вопросов, невыгодные сделки.
Близнецы — Король пентаклей
У Вас в декабре появятся хорошие шансы улучшить свое благосостояние, главное не пускайте все на самотек и не проявляйте жадность, — сядьте и разберитесь со своими финансами, хорошо все подсчитайте.
Рак — перевернутая Четверка пентаклей
В перевернутом виде карта прогнозирует пустые траты, расточительность, бесполезные приобретения, задержки в получении денег и даже возможность потери дохода. Но есть и позитив, — это может научить Вас меньше цепляться за деньги.
Лев — перевернутый Туз мечей
Ваши финансовые проблемы на данном этапе нерешаемы, и все попытки улучшить положение обернутся прахом.
Дева — Паж жезлов
Карта указывает на то, что Ваши начинания и вложения могут стать успешными, но для этого Вам нужно не стесняться учиться новому, искать творческие подходы.
Весы — перевернутая Королева кубков
В данном положении карта говорит, что в декабре Вы будете выбиты из колеи и эмоционально нестабильны. В финансовом плане у Вас вряд ли что-то изменится к лучшему, но Вас это не особо будет заботить.
Скорпион — Сила
Сформулируйте четко для себя цели, и действуйте с полной отдачей, — эта карта говорит, что в декабре у Вас хватит сил на все и все труды окупятся.
Стрелец — перевернутая Верховная жрица
В декабре у Вас может начаться полоса неудач, кто-то может захотеть Вас "подсидеть", а интуиция может сильно подводить. Постарайтесь пока не принимать важных решений, велик шанс ошибиться.
Козерог — Пятерка жезлов
Под конец года у Вас может получиться решить финансовые вопросы и улучшить благосостояние, но для этого придется приложить усилия. Также возможен переезд.
Водолей — перевернутый Туз пентаклей
Вы в декабре столкнетесь с транжирством, шопоголизмом, — можете тратить много, но это не принесет Вам много счастья, полезнее было бы сейчас экономить. Также могут возникнуть задержки с зарплатой и премиями.
Рыбы — Колесница
Оставьте прошлое позади и смело двигайтесь навстречу новым начинаниям, — Колесница позволит Вам сделать скачок вперед и улучшить свое профессиональное и финансовое положение.
Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, что каждому знаку Зодиака ждать на любовном фронте в декабре.