Денежный гороскоп Таро на декабрь: кто резко разбогатеет, а кто может потерять работу

Последний месяц года многим принесет пустые траты

Мало кто удивится новостям, что месяц перед Новым годом ознаменуется множеством трат, однако некоторые знаки Зодиака при этом смогут кардинально изменить свою жизнь и подзаработать до конца года.

На это указывает финансовый расклад по картам Таро, который мы сделали для всех знаков Зодиака на декабрь 2022 года.

Вот такие карты выпали в раскладе на этот месяц:

Овен — перевернутая Семерка кубков

В этом положении карта обещает, что в декабре Вы сможете отбросить эмоции и иллюзии, построить реалистичные планы и двигаться к их реализации. Дерзайте!

Телец — Пятерка мечей

Сожалеем, но эта карта предупреждает, что под конец года Вас ждут убытки, конфликты из-за финансовых вопросов, невыгодные сделки.

Близнецы — Король пентаклей

У Вас в декабре появятся хорошие шансы улучшить свое благосостояние, главное не пускайте все на самотек и не проявляйте жадность, — сядьте и разберитесь со своими финансами, хорошо все подсчитайте.

Рак — перевернутая Четверка пентаклей

В перевернутом виде карта прогнозирует пустые траты, расточительность, бесполезные приобретения, задержки в получении денег и даже возможность потери дохода. Но есть и позитив, — это может научить Вас меньше цепляться за деньги.

Лев — перевернутый Туз мечей

Ваши финансовые проблемы на данном этапе нерешаемы, и все попытки улучшить положение обернутся прахом.

Дева — Паж жезлов

Карта указывает на то, что Ваши начинания и вложения могут стать успешными, но для этого Вам нужно не стесняться учиться новому, искать творческие подходы.

Весы — перевернутая Королева кубков

В данном положении карта говорит, что в декабре Вы будете выбиты из колеи и эмоционально нестабильны. В финансовом плане у Вас вряд ли что-то изменится к лучшему, но Вас это не особо будет заботить.

Скорпион — Сила

Сформулируйте четко для себя цели, и действуйте с полной отдачей, — эта карта говорит, что в декабре у Вас хватит сил на все и все труды окупятся.

Стрелец — перевернутая Верховная жрица

В декабре у Вас может начаться полоса неудач, кто-то может захотеть Вас "подсидеть", а интуиция может сильно подводить. Постарайтесь пока не принимать важных решений, велик шанс ошибиться.

Козерог — Пятерка жезлов

Под конец года у Вас может получиться решить финансовые вопросы и улучшить благосостояние, но для этого придется приложить усилия. Также возможен переезд.

Водолей — перевернутый Туз пентаклей

Вы в декабре столкнетесь с транжирством, шопоголизмом, — можете тратить много, но это не принесет Вам много счастья, полезнее было бы сейчас экономить. Также могут возникнуть задержки с зарплатой и премиями.

Рыбы — Колесница

Оставьте прошлое позади и смело двигайтесь навстречу новым начинаниям, — Колесница позволит Вам сделать скачок вперед и улучшить свое профессиональное и финансовое положение.

Напомним, ранее "Телеграф" также делал расклад Таро, что каждому знаку Зодиака ждать на любовном фронте в декабре.