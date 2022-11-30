Что делать зимой со скользкой обувью: хитрости, как обезопасить себя на льду

Простые лайфхаки, которые доступны каждому

Мы еще точно не знаем, какой будет эта зима: снежной и теплой, морозной и скользкой, или же больше похожей на осень, однако готовым быть нужно к любым ситуациям и погодным условиям. Мы уже рассказывали, как ходить зимой, чтобы не падать, а теперь делимся полезными лайфхаками, которые помогут сделать вашу обувь менее скользкой.

Как обезопасить скользкую обувь на плоской подошве без особенных затрат, пишет портал belnovosti. Что же можно сделать?

Как сделать зимнюю обувь менее скользкой

Первое — отрежьте два широких куска лейкопластыря и наклейте на подошву – один на пятке, второй на носке. Эффективно, но решает проблему только на один-два раза.

Второе — вам понадобится клей и два-три листа наждачной бумаги, причем чем крупнее и грубее, тем лучше. Высушите ботинки, обезжирьте подошву растворителем и наклейте на нее наждачку.

Третье — возьмите клей и песок, высушите ботинки, обезжирьте подошву, обработайте обильно клеем и, пока слой не высох, обильно посыпьте его песком. Внимание ! Использовать обувь по можно только после полного высыхания клея, а это не менее 12 часов.

! Использовать обувь по можно только после полного высыхания клея, а это не менее 12 часов. Четвертое — попробуйте обработать перед выходом на улицу сухую подошву сырым картофелем или канифолью.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выбрать идеальный пуховик на зиму. А также мы писали, какая обувь в моде в этом сезоне и согреет ваши ноги.