Как перенести отключение света без ущерба для психики: советы психолога

Такие экстремальные условия, как длительные отключения света во время войны могут привести к негативным изменениям

В Украине продолжаются многочасовые отключения света, которые вносят неприятные коррективы в нашу жизнь. Многие украины остались не только без стабильного освещения, но и без воды, тепла, связи, интернета. В таких условиях довольно сложно сохранять позитивный настрой и не падать духом. О том, как выжить украинцам в сложных условиях и при вероятном блэкауте рассказала психолог Алена Щербань.

Спокойно относитесь к отмене планов

Многочасовые отключения электричества — явление новое в жизни большинства украинцев. Невозможность позвонить или написать сообщение, приготовить завтрак, умыться, принять душ, просмотреть новости – конечно же, рушит или существенно меняет наши планы.

Полная или частичная отмена долговременных или краткосрочных планов в психологии имеет название – фрустрация. Она, в свою очередь, обязательно ведет к ответной реакции психики. Даже есть у вас фрустрация приводит к неконтролируемому гневу, возмущению и другим неприятным симптомам – это норма и это не должно вас пугать.

Бурная реакция на ситуацию – это нормально

Каждый человек по-разному реагирует на такую стрессовую ситуацию, как отключение света. Возможно, многим захочется снизить свою физическую активность, много спать, минимизировать общение, кто-то наоборот – захочет общения или интима, кого-то потянет на обжорство. Не нужно путать это с депрессией, такие реакции – ответ организма на стресс. Депрессия же – это нечто иное. Это полное закрытие от мира, осознанное отключение от контакта с собой и окружающим миром.

Война – это уже фрустрация и жизнь в условиях тотальной небезопасности. А при этом если еще и отключают надолго свет и лишают человека базовых потребностей – нужно быть готовым к возникновению разного рода реакцией психики человека. Какова именно будет реакция – зависит от детских травм каждой отдельно взятой личности. Профессиональный психолог видит данные "поломки" и понимает, как именно можно помочь человеку.

Отслеживайте свои мысли

Такие экстремальные условия, как длительные отключения света во время войны могут привести и к негативным изменениям. Важно отслеживать свои мысли и ощущения. Если вы проснулись утром, а в квартире нет света и вас при этом посещают мрачные мысли о том, что жить совсем не хочется или что ничего не получится и любое начинание обречено на провал – это очень опасный синдром.

Такие мысли психологи трактуют как отсутствие поддержки снаружи и человеку не на что опираться внутри. Как результат – появляются мысли о том, что не хочется жить или есть желание остаться во сне. А желание остаться во сне, подольше спать – это защитный механизм психики, направленный на то, чтобы проще пережить жизненные сложности. Если же у вас появились мысли о том, что не хочется жить – обязательно обратитесь к психологу.

Помните, что самая опасная – социальная изоляция

Очень важным моментом остается невозможность общаться с близкими – невозможность позвонить или даже написать сообщение, ведь при отсутствии света часто нет мобильной связи и Интернета. Подобная социальная фрустрация гораздо глобальнее и тяжелее бытовой – она приводит к тому, что личность остается в вакууме, наедине со сложившейся непростой ситуацией, замкнутой в четырех стенах.

Длительные отключение света и мобильной связи – громадное испытание для нашей психики. Налицо еще большая социальная изоляция, недели во время пандемии. Кроме того, если во времена ковида, большинство из нас могли работать удаленно, то при отключении света – такая возможность пропала. Таким образом многие остались еще и без возможности работать и зарабатывать.

Танцуйте в темноте

Каким же образом облегчить для себя последствия стресса, связанного со временным отключением света и связи? Старайтесь не замыкаться и не паниковать. Отключения света прекрасная возможность – качественно провести время с супругом, поиграть или почитать с ребенком.

Важно продолжать двигаться, получать позитивные эмоции, как бы это ни было сложно в данной ситуации. Отличным способом разрядки и выхода энергии являются — танцы. Вы можете заблаговременно сохранить в телефоне уроки от понравившегося учителя или тренера и во время отключения света – разучивать новые па. Поначалу это будет сделать сложно – негативные эмоции могут брать верх, но стоит сделать небольшое усилие и вас увлечет этот процесс.

Во время отключений света психолог советует делать медитации, дыхательные практики, длительные прогулки и домашние занятия спортом. Также нельзя недооценивать пользу прогулок. Выбирайте любой маршрут и прогуливайтесь хотя бы в течение получаса. Техника помогает очистить голову от назойливых мыслей, вернуть оптимизм и трезвость сознания.

Ранее "Телеграф" публиковал рекомендации опытного украинского путешественника о том, как выжить в квартире без света и газа.