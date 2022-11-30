На случай отключения отопления: как сделать небольшой эффективный обогреватель своими руками

Для создания эффективного обогревателя понадобится минимум материалов

Украинцы готовятся к сложной зиме из-за ракетных ударов россии по объектам нашей энергосистемы. В связи с этим многие граждане начали задумываться об альтернативных источниках тепла.

Одним из таких источников может стать обогреватель из керамогранита, который можно сделать своими руками. Благодаря его устройству, теплый воздух будет собираться под керамической чашей, а вентилятор поможет вытолкнуть его в жилую зону.

Что потребуется для создания самодельного обогревателя:

Небольшой вентилятор, который можно зарядить от пауэрбанка (на случай отключения электроэнергии)

Керамический горшок

Лоток

Маленькие свечи

4 кирпича

Как сделать обогреватель

Поставьте 3-4 свечи на поднос и зажгите их.

Поместите два кирпича по обе стороны от лотка и два за ним.

Возьмите керамический горшок и поставьте его вверх дном на поднос. Он должен покрывать все свечи.

Поместите маленький вентилятор на кирпичи позади подноса.

Включите вентилятор.

По истечению небольшого количества времени вы сможете ощутить приятное тепло.

Отметим , что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.

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