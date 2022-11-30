Накроет с самого начала месяца: когда в декабре ждать магнитных бурь

Чего ждать от солнечной активности в декабре

Весьма активный в плане магнитных бурь ноябрь подходит к завершению, а ему на смену идет относительно спокойный декабрь.

Как информирует Meteoagent, в первый месяц зимы не ожидается заметной солнечной активности, а потому метеозависимые люди в эту пору смогут выдохнуть с облегчением.

Согласно прогнозам, магнитная буря низкой интенсивности накроет Землю уже с первого числа, но пойдет на спад уже 2 декабря к вечеру того же дня завершится.

По данным Гисметео, легкие возмущения магнитосферы также ожидаются 8 и 9 декабря, однако существенного воздействия на самочувствие они не окажут.

Как известно, магнитные бури являются следствием влияния солнечных ветров на магнитосферу нашей планеты. Это явление способно вызывать сбои в работе точных приборов и энергосетей, а также оказывать воздействие на самочувствие людей. Особенно это касается людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилых и обладающих повышенной чувствительностью к влиянию погоды людей.

Обычно это воздействие проявляет себя в виде ухудшения самочувствия, перепадов настроения, повышенной сонливости и головных болей. Впрочем, эффект может проявляться и другим образом.

Напомним, ранее мы писали о нескольких советах, которые помогут улучшить свое самочувствие зимой. Также мы сообщали о том, как продержаться здоровым до весны.