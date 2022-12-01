Что нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы 2022: главные запреты

Третья Пречистая считается последним из цикла осенних праздников и символизирует наступления зимы

Введение во храм Пресвятой Богородицы, или Третья Пречистая – один из важнейших христианских праздников в календаре церковных праздников на декабрь-2022. Он посвящен важному событию из детства Девы Марии. Когда ей было 3 года, ее родители, святой Иоаким и святая Анна, привели в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

"Телеграф" рассказывает, когда в 2022 году украинцы будут отмечать праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и что не следует делать в этот день. Как и для любой важной церковной даты, предусмотрен ряд запретов относительно праздника.

Введение во храм Пресвятой Богородицы: дата праздника

В 2022 году верующие в Украине отмечают день Введения во храм Пресвятой Богородицы в воскресенье 4 декабря (по юлианскому календарю), 21 ноября (по григорианскому и новоюлианскому). В этот день в храмам проводят богослужения. Также обычно Божественную литургию транслируют страницы Православной церкви Украины и Митрополита Епифания в Facebook и на YouTube-канале ПЦУ. Родители в Третью Пречистую молятся о благословении для детей, беременные — о благополучных родах, бездетные пары – о даровании потомства. Незамужние девушки обращаются к Богоматери с просьбой об удачном браке. Этот праздник считается завершающим в череде важных церковных осенних дат и открывает цикл зимних.

Что нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы

Как и для любого христианского праздника, существует несколько важных запретов для этого дня. Что нельзя делать в день Введения во храм Пресвятой Богородицы, или Третьей Пречистой:

Устраивать шумные вечеринки и веселиться;

Выполнять тяжелый физический труд, в частности работать с землей;

Проводить уборку, заниматься шитьем и стиркой;

Отказывать в милостыне;

Венчаться;

Употреблять нецензурную брань и злиться;

Ругаться и ссориться;

Давай взаймы.

Напомним, продолжается Рождественский пост, который начался 28 ноября. Он предусматривает ряд ограничений касательно питания.