Гороскоп Таро на декабрь 2022 для всех знаков: Водолеи станут баловнями судьбы, а Овнам лучше поэкономить

Некоторым лучше поберечь себя перед Новым годом

Последний месяц 2022 года многим знакам Зодиака даст возможность улучшить свои дела и решить проблемы.

На это указывают карты Таро, которые выпали в общем раскладе для всех знаков Зодиака на декабрь 2022 года.

В общем раскладе выпали такие карты:

Овен — перевернутая Тройка кубков

В этом положении карта предупреждает, что в декабре удача может быть не на Вашей стороне, какое-то задуманное предприятие может завершиться не так, как Вы бы того хотели. Вас могут обсуждать за спиной или проявить какую-то другую подлость в отношении Вас. Также лучше избегайте излишеств перед Новым годом.

Телец — перевернутый Король жезлов

Вы уверенно идете к своей цели, но при этом не слишком задумываетесь о чувствах окружающих, что может обернуться для Вас конфликтами, нелестными отзывами и неприятными новостями. По возможности будьте добрее.

Близнецы — перевернутая Пятерка жезлов

В декабре Вы можете найти новый удачный выход из затянувшейся неприятной ситуации. Старый конфликт может разрешиться в пользу мира и гармонии. Также для Вас это отличное время, чтобы заняться спортом и менять старые привычки.

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Рак — перевернутый Дьявол

Обычно это карта токсичности, страха и ошибок, но в перевернутом виде она наоборот указывает на то, что Вы наберетесь силы и храбрости, чтобы начать освобождаться от манипуляций и негатива, которые давили на Вас в последнее время в какой-то из сфер жизни.

Лев — Десятка кубков

Еще эта карта называется Владыка совершенного успеха, и она предсказывает гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.

Дева — перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком в декабре, — Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

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Весы — Восьмерка мечей

Под конец года Вы можете почувствовать себя будто скованными духовными оковами и не чувствовать в себе сил что-либо решать. Карта предупреждает, что могут возникнуть временные трудности или плохие новости.

Скорпион — перевернутый Король пентаклей

В этом положении карта говорит, что Вы можете проявить бесчестие, скупость или грубость, будете склонны к подлым поступкам и похоти. В течение декабря постарайтесь побольше времени посвятить отдыху и хобби, не перерабатывайте.

Стрелец — Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Прислушивайтесь к своей интуиции, она поможет добиться успеха. Однако в личной жизни на перемены к лучшему рассчитывать не стоит.

Козерог — Луна

Это карта обмана. Возможно, в декабре Вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности. Постарайтесь не подвергать себя иллюзиям и сохранять ясность ума.

Водолей — Солнце

Это карта перерождения, духовного обновления и готовности к новым поворотам в жизни. Верьте в себя и свой успех, — удача будет на Вашей стороне, и Вы сможете добиться всего в жизни. Если Вы с кем-то в ссоре, то самое время сделать шаг к примирению.

Рыбы — Королева кубков

Возможно, в декабре Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.

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