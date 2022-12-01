Как избавиться от конденсата на окнах: действенные советы

Чаще всего конденсат образуется на окнах спальни

Из-за чрезмерной влажности в доме может возникать плесень, с которой не так просто справиться. Поэтому если на окнах скапливается конденсат, нужно действовать быстро, иначе потом придется бороться с плесенью, от которой уже избавиться гораздо сложнее.

Избавиться от конденсата можно без дорогостоящих средств и лишних усилий. На помощь придут простые советы, которым может следовать каждый, пишет Express.

Конденсат начинает чаще появляться в зимние месяцы. Многие люди могут заметить, что окно их спальни особенно запотевает по утрам от влаги. В некоторых случаях это может быть единственная комната во всем доме, которая утром покрыта конденсатом.

Это происходит потому, что за ночь влага от вашего дыхания собирается на холодной поверхности окна. Это то же самое, как если вы дышите на стекло окна и на нем появляется конденсат. Эффект усиливается многократно, если вы оставите дверь в спальню закрытой, а это означает, что лишней влаге некуда будет деваться. Поэтому первый совет для того, чтобы избавиться от конденсата — это оставлять дверь в спальню открытой.

Далее, для того, чтобы быстро избавиться от уже накопившегося конденсата, откройте утром окно. Так влажный воздух покинет пределы спальни.

А для того, чтобы предотвратить образование конденсата, самым действенным методом является осушитель. Осушитель работает, втягивая потоки теплого воздуха в свои змеевики через вентилятор. Теплый воздух сжимается, когда он проходит через охлаждающие змеевики устройства, и конденсат остается внутри осушителя. При этом вы можете подобрать осушитель нужной мощности и на любой кошелек.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что побороть конденсат можно и с помощью другого лайфхака. Понадобится всего один продукт, который наверняка есть на вашей кухне. Трюк очень просто, но действенен.