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Как сделать грелку из материалов, которые можно найти дома

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как сделать своими руками грелку из круп - пошаговая инструкция
Как сделать своими руками грелку из круп - пошаговая инструкция. Фото styler.rbc.ua

Самое время использовать хлопчатобумажные носки

Ракетные удары российскими оккупантами заставляют украинцев оставаться без электричества и отопления. Получить тепло в это холодное время можно благодаря сухой грелке, которую можно сделать своими руками и с помощью подручных материалов.

Как и у большинства наших читателей, у вас, вероятно, есть ящик для хлопчатобумажных носков. Самое время их использовать, пишет donbas24.

Как сделать сухую грелку в домашних условиях

Вам понадобятся:

  • хлопчатобумажные носки (лучше трубчатые), старая наволочка или старая одежда;
  • рис, ячмень или овес;
  • сушеные травы или цветы, такие как лаванда, для расслабляющего аромата.

Как сделать:

  1. Наполняем носок (или наволочку) рисом, или ячменём, или овсом. Оставляем достаточно места вверху, чтобы можно было закрыть отверстие, зашив его, или завязав резинкой или веревкой — тем, что удержит крупу.
  2. Кладем в микроволновку. Включаем высокую мощности на три минуты.
  3. Достаем из микроволновки (осторожно, будет горячо!). Если спустя время грелка охладилась, просто повторно кладем ее в микроволновку, но в этот раз на одну минуту.

Ранее "Телеграф" писал, как согреться зимой с помощью одежды. А также, как утеплить дом с помощью ковра.

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#Отопительный сезон #Грелка #Обогрев