Как сделать грелку из материалов, которые можно найти дома
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Самое время использовать хлопчатобумажные носки
Ракетные удары российскими оккупантами заставляют украинцев оставаться без электричества и отопления. Получить тепло в это холодное время можно благодаря сухой грелке, которую можно сделать своими руками и с помощью подручных материалов.
Как и у большинства наших читателей, у вас, вероятно, есть ящик для хлопчатобумажных носков. Самое время их использовать, пишет donbas24.
Как сделать сухую грелку в домашних условиях
Вам понадобятся:
- хлопчатобумажные носки (лучше трубчатые), старая наволочка или старая одежда;
- рис, ячмень или овес;
- сушеные травы или цветы, такие как лаванда, для расслабляющего аромата.
Как сделать:
- Наполняем носок (или наволочку) рисом, или ячменём, или овсом. Оставляем достаточно места вверху, чтобы можно было закрыть отверстие, зашив его, или завязав резинкой или веревкой — тем, что удержит крупу.
- Кладем в микроволновку. Включаем высокую мощности на три минуты.
- Достаем из микроволновки (осторожно, будет горячо!). Если спустя время грелка охладилась, просто повторно кладем ее в микроволновку, но в этот раз на одну минуту.
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