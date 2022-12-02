Как сделать грелку из материалов, которые можно найти дома

Самое время использовать хлопчатобумажные носки

Ракетные удары российскими оккупантами заставляют украинцев оставаться без электричества и отопления. Получить тепло в это холодное время можно благодаря сухой грелке, которую можно сделать своими руками и с помощью подручных материалов.

Как и у большинства наших читателей, у вас, вероятно, есть ящик для хлопчатобумажных носков. Самое время их использовать, пишет donbas24.

Как сделать сухую грелку в домашних условиях

Вам понадобятся:

хлопчатобумажные носки (лучше трубчатые), старая наволочка или старая одежда;

рис, ячмень или овес;

сушеные травы или цветы, такие как лаванда, для расслабляющего аромата.

Как сделать:

Наполняем носок (или наволочку) рисом, или ячменём, или овсом. Оставляем достаточно места вверху, чтобы можно было закрыть отверстие, зашив его, или завязав резинкой или веревкой — тем, что удержит крупу. Кладем в микроволновку. Включаем высокую мощности на три минуты. Достаем из микроволновки (осторожно, будет горячо!). Если спустя время грелка охладилась, просто повторно кладем ее в микроволновку, но в этот раз на одну минуту.

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