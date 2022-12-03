7 практичных советов как сохранить тепло в доме без отопления

Важно внимательно следить за своим самочувствием, ведь падение температуры тела может привести к неприятностям

В Украине наступила календарная и метеорологическая зима и из-за российских обстрелов часть украинцев все еще не могут получить в полном объеме коммунальные услуги — отопление и электроснабжение. Чтобы зимой было комфортнее можно использовать ряд рекомендаций.

В Британии в вопросах преодоления холода основательно поднаторели — в стране во многих домах нет центрального отопления. Рекомендации предполагают, что людям нужно протапливать свои дома до 18 градусов.

Для того чтобы сохранить тепло, людям нужно быть активными и хорошо питаться. Горячее питание хотя бы раз в день и теплые напитки в течение дня помогут в этом. Закрывайте шторы вечером и открывайте утром и, если возможно, используйте термопрокладки – это сохранит тепло. Их функцию может выполнить пленка на окнах. Проверяйте плотность закрытия окон на ночь. Держите в тепле лицо и руки. Используйте многослойность — много слоев лучше удерживают тепло чем один. Обратите внимание на утепление ног. Если вы сидите — закутывайтесь в плед или шаль, а ноги лучше приподнять — внизу воздух холоднее. Ложиться спать лучше также тепло одетыми. Для ночевки можно завести специальные носки или даже шапку, поскольку много тепла теряется через голову. Согреть постель можно как грелкой, так и электрическим одеялом. Эксперты предупреждают, что использовать вместе электроприбор и грелку на водяной основе нельзя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Японии также нет центрального отопления. Несмотря на более теплый климат, японцы ищут повод утеплиться из-за особенности постройки домов из легких материалов. В некоторых регионах Японии зима весьма сурова и им приходится проявлять изобретательность. В Германии также есть свои секреты, но направлены они по большей части на экономию ресурсов, поскольку в стране также много домов с индивидуальным отоплением.