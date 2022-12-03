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7 практичных советов как сохранить тепло в доме без отопления

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Зимой без отопления непросто Новость обновлена 03 декабря 2022, 08:04
Зимой без отопления непросто. Фото GSMInfo

Важно внимательно следить за своим самочувствием, ведь падение температуры тела может привести к неприятностям

В Украине наступила календарная и метеорологическая зима и из-за российских обстрелов часть украинцев все еще не могут получить в полном объеме коммунальные услуги — отопление и электроснабжение. Чтобы зимой было комфортнее можно использовать ряд рекомендаций.

В Британии в вопросах преодоления холода основательно поднаторели — в стране во многих домах нет центрального отопления. Рекомендации предполагают, что людям нужно протапливать свои дома до 18 градусов.

  1. Для того чтобы сохранить тепло, людям нужно быть активными и хорошо питаться. Горячее питание хотя бы раз в день и теплые напитки в течение дня помогут в этом.
  2. Закрывайте шторы вечером и открывайте утром и, если возможно, используйте термопрокладки – это сохранит тепло. Их функцию может выполнить пленка на окнах.
  3. Проверяйте плотность закрытия окон на ночь.
  4. Держите в тепле лицо и руки. Используйте многослойность — много слоев лучше удерживают тепло чем один. Обратите внимание на утепление ног.
  5. Если вы сидите — закутывайтесь в плед или шаль, а ноги лучше приподнять — внизу воздух холоднее.
  6. Ложиться спать лучше также тепло одетыми. Для ночевки можно завести специальные носки или даже шапку, поскольку много тепла теряется через голову.
  7. Согреть постель можно как грелкой, так и электрическим одеялом. Эксперты предупреждают, что использовать вместе электроприбор и грелку на водяной основе нельзя.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Японии также нет центрального отопления. Несмотря на более теплый климат, японцы ищут повод утеплиться из-за особенности постройки домов из легких материалов. В некоторых регионах Японии зима весьма сурова и им приходится проявлять изобретательность. В Германии также есть свои секреты, но направлены они по большей части на экономию ресурсов, поскольку в стране также много домов с индивидуальным отоплением.

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#Зима #Отопление #утепление