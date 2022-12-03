Viva Borshch: цвет украинского борща признали цветом года (фото, видео)

Издание Ukraine.ua сравнило главный цвет 2023 года с окраской украинского блюда

На днях Международный исследовательский институт цвета Pantone представил главный цвет 2023 года — называется он Viva Magenta (18-1750). Напомним, что цветом 2022 года является Veri Peri — оттенок синего, который очень близок к сиреневому.

Viva Magenta описывается как нетрадиционный красный для нетрадиционного времени, связанного именно с технологиями. Однако Ukraine.ua сравнило его с оттенком украинского красного супа — борща, который известен во всем мире. Об этом редакторы издания написали на официальной странице в Инстаграме.

"Цвет года от Pantone – Viva Magenta, но его также можно назвать Viva Borshch! Этот электризующий оттенок красного напоминает нам об известном украинском блюде – борще. Рantone говорит, что цвет вибрирует энергией, он смелый и бесстрашный, мощный и наполненный. Ну мы, как украинцы, можем отнестись к этим категориям. Этот цвет поздравляет всех и каждого с жизненным и мятежным духом, как и Украина!", — говорится в посте.

В компании Pantone уверены, что это сильный и смелый оттенок, вносящий что-то живое и реальное в мир технологий.

Напомним, что недавно голливудская актриса украинского происхождения Мила Кунис назвала вареники и борщ "русской едой". Между тем, знаменитость в многочисленных интервью поддерживает Украину и рассказывает, как гордится тем, что ее дети тоже считают себя украинцами.