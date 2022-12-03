Как сделать свечу из картошки: будет гореть семь часов, если следовать этой инструкции
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Эта самодельная свеча точно коптить не будет
На фоне дефицита мощностей в энергосистеме украинцам приходится поневоле привыкать к регулярным отключениям электричества. Но мы народ неслабый, и даже высокие цены на разные источники света не заставляют нас переставать придумывать способы сделать, к примеру, свечи из подручных материалов.
При описанном ниже способе от свечки значительно меньше гари, чем если использовать для фитиля вату или ткань. Как сделать свечу из картошки в домашних условиях, пишет Ukr.Media.
Как сделать свечу длительного горения из картофеля своими руками
Вам понадобится:
- глубокая тарелка глиняная или стеклянная (не пластиковая)
- картофель
- фитиль
- подсолнечное масло (рафинированное)
Пошаговая инструкция:
- В тарелку наливаем около 100 мл подсолнечного масла.
- В картофеле вырезаем углубление около 2 см. В середине углубления делаем отверстие для фитиля. Он должен плотно держать фитиль, чтобы тот случайно не выпал.
- Картофель и фитиль окунаем в подсолнечное масло. В качестве фитиля может выступать шнуровка, кусок марлевого бинта, обычная веревка.
- Протягиваем фитиль через отверстие, которое мы сделали в картофеле. Сверху должно остаться около 0,5 см.
- Кладем свечу из картофеля в емкость с подсолнечным маслом. Поджигаем фитиль.
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