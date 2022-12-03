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Как сделать свечу из картошки: будет гореть семь часов, если следовать этой инструкции

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Свечку можно сделать своими руками за считанные минуты Новость обновлена 03 декабря 2022, 15:54
Свечку можно сделать своими руками за считанные минуты

Эта самодельная свеча точно коптить не будет

На фоне дефицита мощностей в энергосистеме украинцам приходится поневоле привыкать к регулярным отключениям электричества. Но мы народ неслабый, и даже высокие цены на разные источники света не заставляют нас переставать придумывать способы сделать, к примеру, свечи из подручных материалов.

При описанном ниже способе от свечки значительно меньше гари, чем если использовать для фитиля вату или ткань. Как сделать свечу из картошки в домашних условиях, пишет Ukr.Media.

Как сделать свечу длительного горения из картофеля своими руками

Вам понадобится:

  • глубокая тарелка глиняная или стеклянная (не пластиковая)
  • картофель
  • фитиль
  • подсолнечное масло (рафинированное)

Пошаговая инструкция:

  1. В тарелку наливаем около 100 мл подсолнечного масла.
  2. В картофеле вырезаем углубление около 2 см. В середине углубления делаем отверстие для фитиля. Он должен плотно держать фитиль, чтобы тот случайно не выпал.
  3. Картофель и фитиль окунаем в подсолнечное масло. В качестве фитиля может выступать шнуровка, кусок марлевого бинта, обычная веревка.
  4. Протягиваем фитиль через отверстие, которое мы сделали в картофеле. Сверху должно остаться около 0,5 см.
  5. Кладем свечу из картофеля в емкость с подсолнечным маслом. Поджигаем фитиль.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что приготовить, если отсутствует газ и электричество.

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#Картофель #Свечи #Растительное масло #Лайфхаки