Как сделать свечу из картошки: будет гореть семь часов, если следовать этой инструкции

Эта самодельная свеча точно коптить не будет

На фоне дефицита мощностей в энергосистеме украинцам приходится поневоле привыкать к регулярным отключениям электричества. Но мы народ неслабый, и даже высокие цены на разные источники света не заставляют нас переставать придумывать способы сделать, к примеру, свечи из подручных материалов.

При описанном ниже способе от свечки значительно меньше гари, чем если использовать для фитиля вату или ткань. Как сделать свечу из картошки в домашних условиях, пишет Ukr.Media.

Как сделать свечу длительного горения из картофеля своими руками

Вам понадобится:

глубокая тарелка глиняная или стеклянная (не пластиковая)

картофель

фитиль

подсолнечное масло (рафинированное)

Пошаговая инструкция:

В тарелку наливаем около 100 мл подсолнечного масла. В картофеле вырезаем углубление около 2 см. В середине углубления делаем отверстие для фитиля. Он должен плотно держать фитиль, чтобы тот случайно не выпал. Картофель и фитиль окунаем в подсолнечное масло. В качестве фитиля может выступать шнуровка, кусок марлевого бинта, обычная веревка. Протягиваем фитиль через отверстие, которое мы сделали в картофеле. Сверху должно остаться около 0,5 см. Кладем свечу из картофеля в емкость с подсолнечным маслом. Поджигаем фитиль.

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