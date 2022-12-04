Чтобы в темноте было видно: что и как нужно носить пешеходам

Обезопасить себя — задача пешехода

Зимой на улицах темнеет рано, а в связи с отключениями электроэнергии и экономией, фонарей на улицах работает все меньше. В таких обстоятельствах важно придерживаться правил безопасности и взрослым, и детям.

Ночью человека в темной одежде почти нельзя увидеть. Чтобы минимизировать риск ДТП или другого инцидента из-за темноты, стоит использовать светоотражающие элементы на одежде, а при переходе дороги использовать фонарик либо вспышку на телефоне. Так и водитель увидит издалека, и дорога будет виднее.

Основные рекомендации:

носить светлые вещи

использовать светоотражающие аксессуары и одежду, например жилеты, фликеры или браслет

для животных можно приобрети ошейники, которые светятся.

Но даже если есть светоотражающий элемент его нужно правильно использовать:

размещать лучше с двух сторон, либо со стороны движения авто относительно вас

размещать на уровне зрения водителя, для детей это голова, корпус, руки — из-за малого роста их тяжелее заметить

лучше всего заметны элементы большие по площади чем 15 кв.см.

Зона видимости пешехода на дороге

Ранее "Телеграф" рассказывал, что из-за темноты на дорогах увеличилось количество ДТП. Но не стоит надеяться только на светоотражающие элементы — в условиях города водителя могут отвлечь знаки или свет фар другой машины. На дороге важно быть внимательными всем участникам движения, напоминают в полиции.