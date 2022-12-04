Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Козерогов ждет триумф, а Стрельцов - конец черной полосы
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Некоторые смогут встретить на этой неделе кого-то особенного
Вторая неделя зимы принесет некоторые затруднения, однако предоставит и прекрасные возможности для развития и достижения успеха.
Во всяком случае, именно на это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 5 по 11 декабря включительно.
Вот какие карты выпали на эту неделю:
Овен — Королева кубков
Возможно, на новой неделе Вы будете склонны воспринимать все слишком близко к сердцу. Так что постарайтесь не накручивать себя и провести как можно больше времени с близкими.
Телец — перевернутая Семерка жезлов
В этом положении карта выступает предостережением, — в течение недели Вы можете получить неприятные новости и оказаться в непростой ситуации, однако не время проявлять нерешительность, нужно действовать, отбросив все колебания.
Близнецы — Двойка кубков
Еще эта карта называется "Владыка любви", и она обещает, что в течение недели у Вас может случиться что-то хорошее на личном фронте, и отношения с кем-то могут выйти на следующий уровень. Возможно, Вам предстоит какой-то выбор или испытание, однако это пойдет Вам на пользу. Также не упустите возможность провести время с близкими и не игнорируйте их советов.
Рак — перевернутая Семерка пентаклей
У Вас могут возникнуть затруднения финансового плана, может подвести здоровье, а также случиться какое-то бытовое разочарование. Тщательно избегайте рисков и авантюр, чтобы не усугубить ситуацию.
Лев — Королева жезлов
Эта королева обещает Вам на новой неделе силы для движения к своим целям и удачную возможность продвинуться по карьерной лестнице.
Дева — Колесница
Эта карта говорит, что на следующей неделе Ваш разум будет сильнее эмоций, ввиду чего выпадет удачное время для решения важных вопросов, избавления от всего лишнего и старого, начала здорового образа жизни.
Весы — перевернутый Повешенный
Возможно, Вы слишком зациклились на материальном, развиваетесь только в одном направлении, или же предъявляете слишком высокие требования к себе или окружающим, из-за чего ощущаете себя вечно неудовлетворенным. В этом положении карта советует уделить время духовной составляющей жизни и подумать, не пора ли обновить Вашу систему ценностей.
Скорпион — перевернутая Тройка жезлов
В течение следующей недели у Вас может все повалиться из рук, задуманные планы — не реализоваться, и, более того, могут возникнуть проблемы со взаимопониманием с коллегами. Постарайтесь не хвататься за все сразу, иначе ничего не доведете до конца.
Стрелец — Король кубков
Это на редкость хорошая карта, которая предсказывает конец черной полосы, домашний уют, искренность и щедрость, — насладитесь этими днями, такие сейчас редко кому выпадают. Также есть шанс, что Вы повстречаете кого-то особенного.
Козерог — Туз мечей
Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. В течение недели Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.
Водолей — Паж мечей
Судя по всему, в первый день недели Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.
Рыбы — Четверка пентаклей
Эта карта рекомендует тщательно обдумывать каждый свой шаг, прежде чем что-то делать, и тогда все получится так, как Вам хочется. Особенно вероятны подвижки в делах финансовых. Но также эта карта призывает задуматься, а в нужном направлении ли Вы движетесь, и не слишком ли Вы привязаны к материальному.
Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года.