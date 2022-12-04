Четыре быстрых способа защититься от сквозняков: как утеплить дом без лишних трат

Уделите утеплению немного внимания, чтобы чувствовать себя комфортно в любую погоду

Утеплить дом или квартиру легче сказать, чем сделать. Но есть четыре дешевых и быстрых способа защититься от сквозняков и сократить счета за электроэнергию. Вам сразу станет теплее, и даже не придется использоваться обогреватель, который, к слову, можно сделать своими руками.

О лайфхаках по утеплению жилища пишет издание Mirror. Вам не придется звать специалистов и тратить на это уйму средств. Большинство действий легко выполнить самому, а для некоторых трюков нужны лишь подручные предметы.

Изоляция окон

Возьмите самую обычную пленку, которая, вероятно, есть в вашем кухонному шкафу, приклейте ее к оконной раме и продуйте феном, пока она не прилипнет к стеклу. Снимите "защиту" весной.

Защита дверей

Просто наклейте пенопластовую или резиновую ленту для защиты от сквозняков вокруг дверей и любых других щелей, через которые проходит сквозняк.

Смените занавески

Повесьте шторы перед окнами, дверями и неиспользуемыми каминами, то есть в местах, где больше всего гуляют сквозняки. Вы даже можете купить подержанные шторы. Чем плотнее материал, тем лучше.

Заполните половицы

Если у вас есть старые половые доски, вы можете устранить трещины с помощью шпаклевки. Но если у вас ограниченный бюджет, вы можете заполнить щели папье-маше или смесью опилок и клея ПВА.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как утеплить балкон своими руками. А также мы писали, как подготовить дом к зиме без отопления.