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Эффективно и быстро: как сделать обогреватель из жестяной банки своими руками (видео)

Автор
Денис Подставной Денис Подставной
Дата публикации
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Автор
Обогреватель своими руками Новость обновлена 04 декабря 2022, 16:59
Обогреватель своими руками

Для создания обогревателя понадобится минимум материалов

В связи с массированными атаками россии на энергосистему Украины наши граждане всё чаще стали задумываться об альтернативных источниках тепла. Одним из таки источников может стать небольшой нагреватель-обогреватель из банки из-под газировки. С помощь него можно, как согреться, так и приготовить пищу.

Что потребуется для создания мини-обогревателя

  • Пустая банка из-под газировки;
  • Медицинский спирт;
  • Перманентный маркер;
  • Канцелярская кнопка;
  • Молоток.

Как создать обогреватель-нагреватель

  • Возьмите банку и поставьте ее вверх дном. Затем используйте гвоздь и вбейте его в центр банки;
  • Используйте канцелярские кнопки и сделайте 4 отверстия вокруг этого отверстия для гвоздя. Вы можете использовать молоток, чтобы забить штифты в банке;
  • Сделайте 16 отверстий вокруг внизу, используя те же канцелярские кнопки;
  • Теперь положите банку горизонтально на ровную поверхность и проведите ровную линию с помощью перманентного маркера по окружности;
  • Сделайте надрез по этой линии канцелярским ножом. Теперь у вас есть две части. Тот, в котором ранее были просверлены отверстия, будет сверху, а другой будет нижней частью;
  • Сверните изоляционную пленку для труб и закрепите ее внутри нижней части банки;
  • Наденьте просверленную часть банки на основание, заполненное изоляцией, и соедините его;
  • Налейте медицинский спирт на банку, чтобы заполнить ее. Подожгите топливо над нагревателем;
  • Когда все отверстия загорятся, поместите монету, чтобы закрыть центральное отверстие в банке.

Отметим, что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективный обогреватель с помощью стеклянной банки и медной трубки.

Также мы сообщали о том, что для обогрева своего дома можно использовать самодельный обогреватель. Для его создания потребуется немного времени и материалов.

Теги:
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