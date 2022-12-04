Эффективно и быстро: как сделать обогреватель из жестяной банки своими руками (видео)

Для создания обогревателя понадобится минимум материалов

В связи с массированными атаками россии на энергосистему Украины наши граждане всё чаще стали задумываться об альтернативных источниках тепла. Одним из таки источников может стать небольшой нагреватель-обогреватель из банки из-под газировки. С помощь него можно, как согреться, так и приготовить пищу.

Что потребуется для создания мини-обогревателя

Пустая банка из-под газировки;

Медицинский спирт;

Перманентный маркер;

Канцелярская кнопка;

Молоток.

Как создать обогреватель-нагреватель

Возьмите банку и поставьте ее вверх дном. Затем используйте гвоздь и вбейте его в центр банки;

Используйте канцелярские кнопки и сделайте 4 отверстия вокруг этого отверстия для гвоздя. Вы можете использовать молоток, чтобы забить штифты в банке;

Сделайте 16 отверстий вокруг внизу, используя те же канцелярские кнопки;

Теперь положите банку горизонтально на ровную поверхность и проведите ровную линию с помощью перманентного маркера по окружности;

Сделайте надрез по этой линии канцелярским ножом. Теперь у вас есть две части. Тот, в котором ранее были просверлены отверстия, будет сверху, а другой будет нижней частью;

Сверните изоляционную пленку для труб и закрепите ее внутри нижней части банки;

Наденьте просверленную часть банки на основание, заполненное изоляцией, и соедините его;

Налейте медицинский спирт на банку, чтобы заполнить ее. Подожгите топливо над нагревателем;

Когда все отверстия загорятся, поместите монету, чтобы закрыть центральное отверстие в банке.

Отметим , что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.

Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективный обогреватель с помощью стеклянной банки и медной трубки.

Также мы сообщали о том, что для обогрева своего дома можно использовать самодельный обогреватель. Для его создания потребуется немного времени и материалов.