Эффективно и быстро: как сделать обогреватель из жестяной банки своими руками (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Для создания обогревателя понадобится минимум материалов
В связи с массированными атаками россии на энергосистему Украины наши граждане всё чаще стали задумываться об альтернативных источниках тепла. Одним из таки источников может стать небольшой нагреватель-обогреватель из банки из-под газировки. С помощь него можно, как согреться, так и приготовить пищу.
Что потребуется для создания мини-обогревателя
- Пустая банка из-под газировки;
- Медицинский спирт;
- Перманентный маркер;
- Канцелярская кнопка;
- Молоток.
Как создать обогреватель-нагреватель
- Возьмите банку и поставьте ее вверх дном. Затем используйте гвоздь и вбейте его в центр банки;
- Используйте канцелярские кнопки и сделайте 4 отверстия вокруг этого отверстия для гвоздя. Вы можете использовать молоток, чтобы забить штифты в банке;
- Сделайте 16 отверстий вокруг внизу, используя те же канцелярские кнопки;
- Теперь положите банку горизонтально на ровную поверхность и проведите ровную линию с помощью перманентного маркера по окружности;
- Сделайте надрез по этой линии канцелярским ножом. Теперь у вас есть две части. Тот, в котором ранее были просверлены отверстия, будет сверху, а другой будет нижней частью;
- Сверните изоляционную пленку для труб и закрепите ее внутри нижней части банки;
- Наденьте просверленную часть банки на основание, заполненное изоляцией, и соедините его;
- Налейте медицинский спирт на банку, чтобы заполнить ее. Подожгите топливо над нагревателем;
- Когда все отверстия загорятся, поместите монету, чтобы закрыть центральное отверстие в банке.
Отметим, что при создании и использовании любого самодельного обогревателя следует быть максимально осторожным и соблюдать все правила безопасности.
Напомним, ранее мы писали о том, как сделать эффективный обогреватель с помощью стеклянной банки и медной трубки.
Также мы сообщали о том, что для обогрева своего дома можно использовать самодельный обогреватель. Для его создания потребуется немного времени и материалов.