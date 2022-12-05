Прокопьев день 5 декабря: что строго запрещено делать в этот праздник

В этот день большим значением наделяли дороги и пути

Согласно церковному календарю на декабрь-2022, в этот понедельник православная церковь почитает память мученика Прокопия Кесарийского (Палестинского). В народе праздник получил название Прокопьев день, Прокопий, или Филимон.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях праздника 5 декабря, а также, что категорически запрещено делать в этот день.

Прокопьев день 5 декабря: главные традиции

В этот день наши предки наделяли особое значение дорогам. Обычно к 5 декабрю устанавливался хороший путь по снегу, поэтому на Киевской Руси начинали прочищать дороги, чтобы по ним можно было свободно пройти и проехать.

Также верили, что дорога приносит человеку и огромное счастье, и горе. Поэтому, чтобы удача не покинула в этот день, на пути старались вести себя прилично и спокойно.

Что нельзя делать в Проклов день-2022: главные запреты

Поднимать на дороге любые вещи.

Ссориться и ругаться с кем-либо.

Одалживать деньги или вещь, иначе можно лишиться счастья.

Нельзя отправляться в дорогу. Чтобы не испытывать судьбу, лучше остаться дома.

Заводить новые отношения.

Употреблять алкоголь и переедать.

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