В декабре Украину накроют магнитные бури: названы опасные даты

К чему готовиться метеозависимым в декабре

Декабрь в этом году не будет отличаться особо заметной солнечной активностью, из-за чего сильных магнитных бурь тоже не ожидается.

Как информирует Центр предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, наиболее заметная в этом месяце буря длилась с 1 по 3 декабря.

Несмотря на это в последнем месяце 2022 года все же будет несколько периодов, когда метеозависымые люди смогут почувствовать перепады настроения или ухудшение самочувствия.

Речь идет о периоде с 22 по 24 декабря, когда геомагнитная активность Земли приобретет признаки магнитной бури низкой интенсивности. Еще один потенциально опасный период ожидается с 26 по 29 декабря.

Усиление возмущений в магнитосфере нашей планеты также ожидаются 8-9 и 17-18 декабря, однако они вряд ли смогут оказать значительное воздействие на людей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как себя проявляют магнитные бури, а также как защитить себя от их воздействия.