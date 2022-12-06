Три простых способа согреться дома без света
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Во время холодов стоит следить за своим состоянием, чтобы не допустить переохлаждения организма
Удары россияне по энергосистеме и критической инфраструктуре приводят к проблемам с отоплением и электроэнергией во многих областях Украины. Оказавшись без привычных коммунальных благ можно начать быстро замерзать.
"Телеграф" напоминает три самых быстрых, простых и действенных способа согреться. Они соответствуют рекомендациям Минздрава Украины.
Будьте активны
Если сделать небольшую разминку на 15-20 минут, вам станет теплее. Если вы заняты сидячей работой и не можете отвлекаться, поможет гимнастика для пальцев рук и ног.
Наденьте еще одежды
Один теплый свитер будет греть хуже, чем несколько более тонких, надетых один поверх другого. Используйте теплые кардиганы и шали, не забудьте о носках, теплых тапочках, а в случае сильных холодов — шапках.
Ешьте и пейте
Горячая еда и теплое питье помогут вам согреться. Если ваш дом не газифицирован, нагреть их или получить кипяток для заваривания чая можно в "Пунктах незламности". В термосе теплая еда и питье дольше сохранят свою температуру. Не стоит употреблять алкоголь, он дает лишь ощущение тепла, а организм на самом деле теряет его.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как самому сделать грелку из старой ткани и крупы. Такая грелка более безопасна, чем водяная, но нужно быть внимательным при нагреве, чтобы случайно не приготовить кашу.