Три простых способа согреться дома без света

Во время холодов стоит следить за своим состоянием, чтобы не допустить переохлаждения организма

Удары россияне по энергосистеме и критической инфраструктуре приводят к проблемам с отоплением и электроэнергией во многих областях Украины. Оказавшись без привычных коммунальных благ можно начать быстро замерзать.

"Телеграф" напоминает три самых быстрых, простых и действенных способа согреться. Они соответствуют рекомендациям Минздрава Украины.

Будьте активны

Если сделать небольшую разминку на 15-20 минут, вам станет теплее. Если вы заняты сидячей работой и не можете отвлекаться, поможет гимнастика для пальцев рук и ног.

Наденьте еще одежды

Один теплый свитер будет греть хуже, чем несколько более тонких, надетых один поверх другого. Используйте теплые кардиганы и шали, не забудьте о носках, теплых тапочках, а в случае сильных холодов — шапках.

Ешьте и пейте

Горячая еда и теплое питье помогут вам согреться. Если ваш дом не газифицирован, нагреть их или получить кипяток для заваривания чая можно в "Пунктах незламности". В термосе теплая еда и питье дольше сохранят свою температуру. Не стоит употреблять алкоголь, он дает лишь ощущение тепла, а организм на самом деле теряет его.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как самому сделать грелку из старой ткани и крупы. Такая грелка более безопасна, чем водяная, но нужно быть внимательным при нагреве, чтобы случайно не приготовить кашу.