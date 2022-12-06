Когда в доме нет отопления: 10 способов согреться без обогревателя

Следуйте простым советам, чтобы вам быстро стало теплее

Если в вашем доме выключили отопление, не спешите расстраиваться. Существует масса возможностей для того, что сохранить тепло в неотапливаемом помещении. Кроме того, некоторые элементарные привычки помогут вам быстро согреться в критической ситуации.

О способах согреться дома зимой, не включая обогреватель, пишет lifehack. Стоит присмотреться как минимум к десяти лайфхакам. Они не требуют больших капиталовложений и выручат в случае экстренного отключения отопления.

Избавьтесь от сквозняков

Это первый шаг к тому, чтобы согреться, так как сквозняки в холодное время года "крадут" тепло из вашего дома. Двери и окна должны быть герметичны, чтобы предотвратить утечку воздуха. А шторы служат не только для украшения, а и защищают от сквозняков.

Изолируйте стены

Утепление стен и окон очень важно. Тепло поднимается вверх, поэтому нужно хорошо утеплить потолок. Если у вас есть чердак, утеплите его и заполните пространство, чтобы предотвратить утечку тепла.

Переставляйте мебель

В течение дня в ваше жилище должно попадало как можно больше солнечного света, обеспечьте ему "путь". А вот ночью лучше придвинуть вещи к стенам, чтобы создать дополнительный барьер между вами и холодом.

Используйте свечи

Хорошо иметь дома много свечей. Они не только обеспечивают свет и тепло, но и создают атмосферу уюта благодаря разнообразию форм, цветов и ароматов.

Готовьте

Приготовление пищи — отличный способ согреть воздух в комнате, а также приготовить что-нибудь горячее на обед.

Обнимайтесь

Тепло тела — самый лучший источник. Это может показаться нелогичным, но снять несколько слоев одежды и прижаться к кому-нибудь — отличный способ согреться.

Спите в палатке

Разбейте палатку для сна, так вам будет теплее. Подойдет любой тип палатки. Или хотя бы накройте лицо одеялом, чтобы задержать воздух (но не настолько, чтобы задохнуться). Кровати с балдахином были разработаны не только для декоративных целей. Они хорошо работают, чтобы сохранить тепло в вашей постели, пока вы спите.

Медитируйте

Медитация — отличный способ согреться. Когда вы сосредотачиваетесь на своем дыхании, вы осознаете каждое ощущение. Вы можете чувствовать холод на своей коже, но с практикой вы научитесь принимать это. Если вы думаете, что вам холодно, то напрягаетесь и начинаете дрожать. Но если вы активно концентрируетесь на изменении своего восприятия, то научитесь расслабляться и приобретете контроль над своим телом.

Пейте и ешьте горячее

Употребление чего-то холодного вызывает у вашего тела потребность согреться, тогда как горячие жидкости, такие как чай, кофе и горячий шоколад, повлекут некий эффект плацебо. Если ваши вкусовые рецепторы предпочитают что-то более пикантное, супы и тушеные блюда станут отличной заменой.

Танцуйте

Двигаться — прекрасная идея, чтобы вырабатывать тепло. Танцуйте (с кем-то или в одиночестве), займитесь йогой, побегайте, потянитесь, просто двигайтесь. Существуют позы йоги, специально предназначенные для повышения температуры тела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в экстренном случае заменить отопление поможет обогреватель, которые легко сделать своими руками.