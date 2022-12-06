Расписание магнитных бурь на декабрь 2022: названы самые тяжелые дни месяца

В декабре метеозависимые, беременные и пожилые могут почувствовать волнения геомагнитного поля

В последнем месяце 2022 года землян ожидают периоды магнитных бурь, которые продлятся до самого его конца.

Так, согласно данным, Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, наиболее сильные возмущение геомагнитного поля ожидаются к середине и концу декабря. При этом перед самым Новым годом, ситуация стабилизируется, а бури стихнут.

Расписание геомагнитных колебаний на декабрь:

1−3 декабря — ощутимые колебания, 3−5 баллов;

декабря — ощутимые колебания, 3−5 баллов; 4−7 декабря — спокойный геомагнитный фон;

декабря — спокойный геомагнитный фон; 8, 9 декабря — колебания до 3 баллов;

декабря — колебания до 3 баллов; 10−16 декабря — спокойные дни;

декабря — спокойные дни; 17, 18 декабря — 3-балльные колебания;

декабря — 3-балльные колебания; 19−21 декабря — геомагнитный фон спокоен;

декабря — геомагнитный фон спокоен; 22−24 декабря — 4-хбальный магнитный шторм ;

декабря — 4-хбальный магнитный шторм ; 25 декабря — затишье;

декабря — затишье; 26−29 декабря — магнитные бури силой в 3−4 балла;

декабря — магнитные бури силой в 3−4 балла; 30, 31 декабря — спокойная ситуация.

Магнитные бури это

Магнитными бурями являются возмущения геомагнитного поля, которые длятся от нескольких часов до нескольких суток. Они образуются, когда в окрестности нашей планеты врезаются возмущенные потоки солнечного ветра и взаимодействуют с магнитосферой нашей планеты.

Как ощущается высокая геомагнитная активность

В дни магнитных бурь пожилые, метеозависимые и беременные люди могут ощущать боли в области головы, сердца, суставов и спины, недомогание, раздражительность, депрессию и быструю утомляемость. Также влиянию геомагнитного поля могут быть подвержены граждане с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

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