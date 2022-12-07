День святой Екатерины 7 декабря: что нельзя делать в этот праздник, поздравления с именинами
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Святая Екатерина — покровительница любви и семьи
В эту среду, 7 декабря, согласно церковному календарю на месяц, православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской. В народе праздник получил название Катерины Санницы, потому что в этот день открывали санную дорогу.
"Телеграф" рассказывает о главных традициях праздника 7 декабря, что категорически запрещено делать в этот день. Также публикуем для наших читателей красивые открытки и поздравительные картинки к именинам Екатерин.
День святой Екатерины 7 декабря: главные традиции
В этот день женщины просили Екатерину о согласии в семье и счастливом браке, поскольку святую почитают как покровительницу любви и брака. В старину 7 декабря девушки гадали на суженого и собирались на "вечерницы".
Чтобы быстрее повстречать свою любовь, девушкам советуют сходить утром 7 декабря в церковь и помолиться перед иконой святой Екатерины. Праздник приходится на Рождественский пост, поэтому отмечать его шумно не принято.
Что нельзя делать на Екатерины Санницы-2022: главные запреты
- Мести полы, чтобы не вымести благополучие и достаток.
- Отправляться в дальнюю дорогу.
- Ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.
- Танцевать и устраивать шумные вечеринки.
- Заниматься тяжелой физической работой, включая стирку, уборку, ремонт, рукоделие.
С Днем ангела, Екатерина: открытки и картинки на именины
Ранее "Телеграф" писал, когда в 2023 году будет отмечаться еще один важный церковный праздник – Пасха.