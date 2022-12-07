День святой Екатерины 7 декабря: что нельзя делать в этот праздник, поздравления с именинами

Святая Екатерина — покровительница любви и семьи

В эту среду, 7 декабря, согласно церковному календарю на месяц, православная церковь чтит память великомученицы Екатерины Александрийской. В народе праздник получил название Катерины Санницы, потому что в этот день открывали санную дорогу.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях праздника 7 декабря, что категорически запрещено делать в этот день. Также публикуем для наших читателей красивые открытки и поздравительные картинки к именинам Екатерин.

День святой Екатерины 7 декабря: главные традиции

В этот день женщины просили Екатерину о согласии в семье и счастливом браке, поскольку святую почитают как покровительницу любви и брака. В старину 7 декабря девушки гадали на суженого и собирались на "вечерницы".

Чтобы быстрее повстречать свою любовь, девушкам советуют сходить утром 7 декабря в церковь и помолиться перед иконой святой Екатерины. Праздник приходится на Рождественский пост, поэтому отмечать его шумно не принято.

Что нельзя делать на Екатерины Санницы-2022: главные запреты

Мести полы, чтобы не вымести благополучие и достаток.

Отправляться в дальнюю дорогу.

Ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.

Танцевать и устраивать шумные вечеринки.

Заниматься тяжелой физической работой, включая стирку, уборку, ремонт, рукоделие.

С Днем ангела, Екатерина: открытки и картинки на именины

Ранее "Телеграф" писал, когда в 2023 году будет отмечаться еще один важный церковный праздник – Пасха.