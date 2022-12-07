Когда все отключили: как сделать реактивную печь из консервных банок для обогрева и приготовления еды (видео)
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Для создания печи нужны три банки разного размера
Ракетные удары россиян по энергосистеме приводят к отключениям отопления и электроэнергии. Чтобы согреться в таких условиях изобретают множество вариантов самодельных обогревателей.
Один из таких — ракетная (реактивная) печь. Она не только может помочь с обогревом, но и с приготовлением еды. Отметим, что ее можно "заправить" почти всем — в ход пойдут листья, ветки, даже газеты. Из-за этого в доме ей пользоваться нельзя. Сделать ее можно и маленькой, все зависит от размера банок.
Что нужно для изготовления реактивной печи
- 3 баночки разного размера (большая, средняя и маленькая)
- пила для резки металла
- Листья или веточки для костра
- Спички
- Песок и гравий
- Перманентный маркер
- Отвертка
Как сделать реактивную печь
- Большая банка — основа. Поместите маленькую внизу снаружи и обведите маркером. Вырежьте отверстие, а края загните.
- У маленькой банки отрежьте дно и вставьте в отверстие.
- Возьмите среднюю банку и вырежьте на ее передней части арку.
- После этого поместите ее вертикально внутрь большой банки так, чтобы арка находилась перед маленькой банкой, которую вы установили внутри.
- Заполните большую банку гравием и песком. Они действуют как изолятор и помогает удерживать тепло.
- Затем просуньте ветки или бумагу через созданное ранее отверстие внизу и зажгите огонь. Вы почувствуете поднимающийся жар и увидите дым, идущий сверху.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать самому обогреватель из сковородки и кирпичей. Для тех, кто опасается работать с огнем, есть возможность согреться благодаря самодельной грелке.