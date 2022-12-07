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Когда все отключили: как сделать реактивную печь из консервных банок для обогрева и приготовления еды (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
Реактивные печи могут быть промышленного производства Новость обновлена 07 декабря 2022, 07:38
Реактивные печи могут быть промышленного производства

Для создания печи нужны три банки разного размера

Ракетные удары россиян по энергосистеме приводят к отключениям отопления и электроэнергии. Чтобы согреться в таких условиях изобретают множество вариантов самодельных обогревателей.

Один из таких — ракетная (реактивная) печь. Она не только может помочь с обогревом, но и с приготовлением еды. Отметим, что ее можно "заправить" почти всем — в ход пойдут листья, ветки, даже газеты. Из-за этого в доме ей пользоваться нельзя. Сделать ее можно и маленькой, все зависит от размера банок.

Что нужно для изготовления реактивной печи

  • 3 баночки разного размера (большая, средняя и маленькая)
  • пила для резки металла
  • Листья или веточки для костра
  • Спички
  • Песок и гравий
  • Перманентный маркер
  • Отвертка

Как сделать реактивную печь

  1. Большая банка — основа. Поместите маленькую внизу снаружи и обведите маркером. Вырежьте отверстие, а края загните.
  2. У маленькой банки отрежьте дно и вставьте в отверстие.
  3. Возьмите среднюю банку и вырежьте на ее передней части арку.
  4. После этого поместите ее вертикально внутрь большой банки так, чтобы арка находилась перед маленькой банкой, которую вы установили внутри.
  5. Заполните большую банку гравием и песком. Они действуют как изолятор и помогает удерживать тепло.
  6. Затем просуньте ветки или бумагу через созданное ранее отверстие внизу и зажгите огонь. Вы почувствуете поднимающийся жар и увидите дым, идущий сверху.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать самому обогреватель из сковородки и кирпичей. Для тех, кто опасается работать с огнем, есть возможность согреться благодаря самодельной грелке.

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#Отопление #Печь