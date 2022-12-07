Как согреть дом, не включая отопление: 10 гениальных идей

Есть несколько простых уловок, которые сделают температуру в жилище чуточку выше

Из-за аварийных отключений электричества в Украине многие домохозяйства остаются и без отопления. И если вы не успели утеплить дом до наступления морозов, не спешите отчаиваться. Всегда есть возможность согреться, даже если в жилище отключено отопление.

Есть как минимум десять простых, но действенных лайфхаков, которые помогут обогреть дом, не включая отопление. В их числе элементарный трюк с духовкой и душем, бюджетная изоляция окон и не только, рассказывает dailystar.

Открывайте шторы в солнечные дни

Когда светит солнце, не упускайте возможность пустить естественное тепло через окна. Однако это будет работать только в том случае, если ваши окна должным образом загерметизированы.

Зашторьте окно, когда солнце зайдет

Как только солнце зайдет и перестанет излучать тепло, убедитесь, что вы закрыли все свои шторы, чтобы "плюс", который вы получили от солнечных лучей, не ушел обратно так же, как пришел.

Изолируйте окна

Если вы зажжете свечу или зажигалку возле окна, то сможет увидеть, есть ли трещины. Как только обнаружите их в оконной раме, используйте герметик, чтобы залатать щели, это предотвратит проникновение холодного воздуха. Есть масса способов экономно утеплить окна в доме, начиная от пленки и заканчивая пеной.

Открывайте дверцы душевой кабины

Если вы не живете с соседями по дому, которые могут подглядывать за вами в душе, то это полезный лайфхак. Вместо того, чтобы выпускать теплый пар через вентиляционное отверстие или окно, пусть он согревает остальную часть вашего дома — просто следите за влажностью!

Держите грелку у кровати

Грелка всегда будет лучшим способом согреться ночью, но где ее хранить для максимального сохранения тепла? Самое подходящее место — у ваших ног.

Оставьте дверцу духовки открытой после приготовления пищи

Не стоит позволять теплу выветриваться из вашей духовки, ведь оно может распространяться по вашей кухне. Но будьте осторожны, духовка должна быть выключена. Использовать ее как импровизированный радиатор — не очень рентабельно.

Закройте комнаты, которые вы не используете

Будь то гостевая комната, которой вы никогда не пользуетесь, или спальня, в которой вы не окажетесь допоздна.. Вы же не хотите, чтобы сквозняки из этих комнат лишали вас драгоценного тепла? Так что плотно закройте двери в эти помещения.

Используйте заглушки для защиты от сквозняков, чтобы сохранить теплый воздух

Ограничитель сквозняков — удобная штука. Если у вас таковых нет, то вы всегда можете свернуть полотенце и положить "рулетик" под дверь.

Защита от сквозняков под дверь

Отодвиньте диван от радиатора

Вы можете подумать, что получите больше тепла от радиатора, расположив диван рядом с батареей. Но на самом деле мебель просто "ворует" у вас тепло. Так пусть же оно излучается наружу, так вы обогреете всю комнату.

"Утеплите" тело

Это очевидный совет, но если вы хотите согреться в своем доме, вам придется надеть свитер в помещении. Защитите свои ноги от холодного пола, постоянно надевая носки, даже перед сном. Купите себе пару пушистых тапочек для дополнительной защиты пальцев ног и наденьте уютные спортивные штаны.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в случае отключения отопления в доме можно воспользоваться самодельным обогревателем.