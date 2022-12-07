Как согреться дома без отопления: 7 главных советов, которые помогут сохранить тепло

Лайфхаки, которые помогут не замерзнуть зимой

Зима уже пришла, а россияне продолжают свои атаки на энергосистему Украины, чтобы оставить наших граждан без света и тепла. Не смотря на то, что украинские энергетики мужественно справляются со всеми вызовами, граждан призывают, как можно лучше подготовится ко всем возможным последствиям российских ударов.

В Министерстве здравоохранения Украины опубликовало несколько важных советов, которые помогут поддерживать комфортную температуру в помещении.

Соблюдайте правила многослойности

В МОЗ советуют надевать на себя сразу несколько теплых вещей. К примеру, термобелье, брюки из натуральных тканей, вязаные вещи, теплые носки и т.д. В добавок к этому можно укрыться пледом или одеялом.

Изоляция

В случае отсутствия источника тепла необходимо по-максимуму пытаться сохранить все то, что находится в квартире или доме. Самое простое, что можно сделать самому – проверить, не тянет ли холодом из дверей и окон. В случае обнаружения холодных потоков воздуха необходимо заклеить эти места. Также важно помнить: все, что стоит вплотную к батареям, препятствует распространению тепла.

Отказ от алкоголя

В Министерстве здравоохранения отмечают, что утверждение о том, что алкоголь согревает является мифом. Всё, что он может дать, так это фейковое ощущение тепла. При употреблении алкоголя расширяются сосуды, и кровь приливает к поверхности тела, в то же время внутренние органы тепло теряют. Именно поэтому употреблять алкоголь для согревания тела нельзя.

Ешьте и пейте горячее

Горячий чай, кофе, супы помогут вам согреться. В условиях отключений электроэнергии позаботьтесь о качественном термосе. Приготовить горячий напиток можно заранее, пока есть свет или набрать кипяток в местах, где есть генератор, например в "Пунктах несокрушимости".

Не сидите на месте

Физические упражнения, даже обычная зарядка продолжительностью 15-20 минут может помочь вам согреться.

Больше солнца

Не зашторивайте окна в солнечную погоду. Горячие лучи нашей звезды помогут поднять температуру в вашем помещении на несколько градусов. В тоже время в ночное время суток, шторы лучше закрывать, чтобы не пропускать холодный воздух. Важно помнить, шторы не должны закрывать батареи.

Используйте грелку

Чтобы согреть постель и согреться самому, можно налить горячую воду в грелку или обычную пластиковую бутылку, замотать в полотенце и положить в постель. Под одеялом грелка будет согревать вас до утра. Однако будьте осторожны: надежно закройте крышку и не прижимайтесь открытыми частями тела к грелке, чтобы не обжечься.

Напомним, ранее мы писали о том, как самостоятельно сделать небольшой обогреватель, на котором даже можно приготовить пищу.

Также мы сообщали о том, как смастерить домашний обогреватель из подручных материалов.