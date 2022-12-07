Украину накрывает новая магнитная буря: названы опасные дни

Метеозависимым людям лучше заранее подготовиться

Декабрь 2022 года приготовил для украинцев и жителей Земли в целом сразу пять магнитных штормов, — ближайший можно будет почувствовать уже 8 и 9 декабря.

Как сообщают в Центре предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, в четверг и пятницу ожидаются колебания силой до 3 баллов.

Первая декабрьская магнитная буря была самой сильной, силой до 5 баллов. Волнения 8-9 декабря будут слабее, но все равно могут доставить неприятности метеозависимым, беременным и пожилым людям.

После этой бури геомагнитное поле даст почти неделю передышки, — до 16 декабря обстановка будет спокойной.

Что такое магнитные бури?

Время от времени на Солнце происходят выбросы массы, ударные волны, вспышки, — все это приводит к выбросам энергетических частиц, которые разлетаются во все стороны от светила, в том числе и в направлении нашей планеты.

Магнитное поле Земли как щит защищает нас от ударной волны, однако при столкновении с ней начинает дрожать и волноваться. Это явление и называется магнитной бурей.

Какое влияние имеет магнитная буря?

Геомагнитные колебания могут повлиять на технику, вызвать плохое самочувствие.

У метеочувствительных, беременных и пожилых людей может наблюдаться повышенное давление, мигрень, болезненная реакция на свет и громкие звуки, проблемы со сном, слабость, раздражительность.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал календарь, когда еще ждать магнитные бури в декабре 2022 года.