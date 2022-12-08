Реально утепляют окна! Как сделать рулонные шторы из копеечных материалов

Окна больше не будут пропускать холодный воздух

Сделайте рулонные шторы на зиму, которые заодно будут утеплять дом!

Для таких штор понадобятся недорогие материалы, доступные любому украинцу. Достаточно приобрести фольгированную подложку не менее 2-3 мм толщиной, двухсторонний скотч, джутовую веревку и ПВХ-трубу, пишет cpykami.

Как сделать рулонные шторы в домашних условиях

К одной из краев подложки приклеиваем ПВХ-трубу. Закручиваем рулон с трубой. Противоположный край обрезаем максимально ровно. К нему приклеиваем двухсторонний скотч. По центру отклеиваем защитный слой скотча и приклеиваем джутовую верёвку, в которую вдета "петелька" из проволоки. Завязываем узел. Далее снимаем защитный слой у двухстороннего скотча, ровно приклеиваем к оконной раме.

В раскрытом виде рулонная штора отлично держится и закрывает окно, защищает от холода, сквозняков, света. Чтобы ее закрыть, достаточно обратно свернуть рулон с трубой и зафиксировать узелок джута на крючке.

Напомним, что ракетные удары российскими оккупантами заставляют украинцев оставаться без электричества и отопления. Получить освещение можно благодаря самодельной свечки, которую можно сделать своими руками и с помощью подручных материалов.