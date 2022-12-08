Снежное полнолуние 8 декабря: что категорически нельзя делать в этот день

В день полнолуния астрологи призвали быть осторожнее

В этом месяце произойдет важное космическое событие – полнолуние, которое повлияет на многих знаков Зодиака. Декабрьское полнолуние астрологи называют "снежным" и "зимним", а также "холодной Луной". Точная фаза полнолуния произойдет в четверг 8 декабря 2022 года в 6:09 утра по киевскому времени.

"Телеграф" рассказывает, чем особенно и опасно "холодное полнолуние" 8 декабря, какие события оно предвещает и чем, по мнению астрологов, лучше не заниматься в этот день, а на что следует обратить пристальное внимание.

Полнолуние 8 декабря 2022 года: в чем его особенность

Украинский астропсихолог Елена Осипенко называет это полнолуние знаковым. Она отмечает, что важное небесное событие происходит на фоне периода ретроградного Марса. По ее словам, возрастает риск аварий на дорогах, поэтому нужно быть осторожнее в этот день.

"Уже со второй половины 7 декабря начнутся сложные 15-е лунные сутки, которые закончатся только во второй половине 8 декабря. Это время большого эмоционального напряжения. И основное искушение этого лунного дня – ощущение власти над людьми", — говорит астропсихолог.

Осипенко призвала не поддаваться слабостям и провокациям, а наблюдать за собой и контролировать свою нетерпимость и эгоизм. Лучше постараться проявить терпение, смирение и миролюбие, добавила астропсихолог.

Что нельзя делать в полнолуние 8 декабря

Астропсихолог Светлана Жукова считает, что эта холодная Луна, скорее всего, заставит вас озвучить свои самые сокровенные чувства и желания до того, как год закончится. Это последнее в 2022 году полнолуние.

Что не рекомендуется делать в день полнолуния 8 декабря:

Вести переговоры об увольнении;

Участвовать в финансовых операциях;

Отправляться в длительную поездку;

Начинать что-то новое, потому что будет очень много сомнений в будущем, которые будут тормозить вас.

Тогда как астропсихолог советует 8 декабря окончить все дела днем, а вечером хорошо отдохнуть без домашней рутины, а с пользой для себя. К примеру, побалуйте себя бокалом глинтвейна или позвольте вкусный десерт.

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