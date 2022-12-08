7 неожиданных лайфхаков, которые облегчат вам жизнь зимой

Использовать против зимних неприятностей можно подручные средства

Зима обещает быть непростой не только из-за проблем с электричеством. Традиционная зимняя непогода также может причинить немало неприятностей. Например, северные части Украины уже накрыли снегопады, а местами температура опустилась ниже -10.

"Телеграф" собрал советы, которые могут помочь с комфортом пройти зимний период. Часть из них пригодятся автомобилистам.

Растительное масло на лопатах. Если вам нужно убрать снег — распыление растительного масла или нанесение его на лопату поможет ей лучше скользить. Разрезанный картофель пригодится, чтобы натереть лобовое стекло перед зимним дождем. Это препятствует образованию наледи. Носки в бардачке. Многофункциональный лайфхак — и мокрые носки заменить на сухие можно, и на дворники надеть, чтобы не примерзли. Если ваш ключ застрял в замерзшем замке машины или двери, то разморозить можно с помощью дезинфицирующего средства для рук. Кроме соли "разморозить" лед на ступенях и тротуарах может помочь кофейная гуща. Если у вас сложности с застегиванием и расстегиванием молнии в перчатках или рукавицах, можно надеть кольцо от брелока для ключей на змейку. Если натереть обувь воском и затем расплавить воск с помощью фена, тогда ваша обувь станет водонепроницаемой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как сделать реактивную печь из консервных банок своими руками. Отметим, что пользоваться любыми нагревательными приборами стоит с осторожностью, с соблюдением правил безопасности. Например, несколько правил пользования газовым баллоном.