Юрьев день: красочные открытки ко Дню Георгия Победоносца

В народе этот праздник называют Юрьевым днем или Егорий Зимний

В пятницу, 9 декабря, православная церковь почитает память одного из самых почитаемых святых — великомученика Георгия Победоносца. В народе этот праздник называют Юрьевым днем или Егорий Зимний, и относятся к нему с особым почетом.

Кто такой Георгий Победоносец

Святой Георгий жил в 3 веке и был успешным военным при императоре Диоклетиане, который был язычником. Сам Георгий был христианином, и жил в верующей семье. Когда правитель начал гонения на христиан, святой раздал все свое имущество бедным и стал на защиту христиан, объявив правителю, что является одним из них. Георгия предали жестоким пыткам, которые святой стойко перенес. Все раны, которые он получал, мгновенно заживали, показывая язычникам силу Божьего слова.

Перед своей смертью Георгий перекрестил статую Аполлона, после чего все языческие идолы сами по себе сокрушились. Супруга императора Диоклетана умоляла мужа помиловать Георгия, но правитель был непреклонен. Он убил и святого и свою жену.

Юрьев день: открытки и поздравления

Как писал "Телеграф" ранее, первый месяц зимы прямо-таки насыщен множеством праздников. Здесь вам не только Новый год и Рождество, но и менее масштабные, но не менее важные праздники, такие как, например, День святого Николая. Телеграф подготовил для вас календарь всех важных зимних праздников в декабре-январе, который поможет вам не запутаться с датами. В календаре декабря нас ждет немало профессиональных, церковных и международных праздничных дат.