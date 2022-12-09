Юрьев день 2022: значение и главные запреты праздника

Святой Юрий или Георгий Победоносец — покровитель киевских князей, так что этот праздник особенно важен для верующих в Украине

В календаре церковных праздников на декабрь-2022 немало важных дат, одна из которых – годовщина освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве, которую православные отмечают 9 декабря. В народе эта дата более известна как Юрьев день (Егорий Зимний, Юрий Холодный).

"Телеграф" рассказывает, когда отмечается Юрьев день в 2022 году, почему в названии есть два имени, какое значение у этого народного праздника, чем прославился Георгий Победоносец и что нельзя делать в эту важную дату.

Юрьев день 9 декабря: значение праздника

Так, 9 декабря 2022 года — годовщина освящения собора великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Речь идет о Георгиевском храме в нынешней столице Украины, который был освящён в 1051-1054 гг. Георгий Победоносец — великомученик каппадокийского греческого происхождения, небесный покровитель киевских князей, в числе которых и Ярослав Мудрый. По одной из версий, этот святой — жертва периода Великого гонения христиан при императоре Диоклетиане. Считается, что его жестоко мучали восемь дней, но раны невероятным образом исцелялись. Георгий перенес все страдания и не отрекся от Хреста. Прославился своими "чудесами", к примеру, воскресил умершего и оживил павшего вола, это заставило многих людей обратиться к вере святого. В преданиях говорится, что Георгий Победоносец был обезглавлен в 303 (304) году.

К слову, память самого святого Георгия Победоносца православная церковь чтит 6 мая, так что не стоит путать эти даты с годовщиной освящения храма. Еще один важный нюанс: почему в названиях фигурируют два имени – Юрий и Георгий? Юрий – это наш аналог греческого имени Георгий, что в переводе означает "хлебороб". 9 декабря также отмечают именины все мужчины по имени Юрий, Георгий или Егор.

Церковь почитает Святого Юрия как победителя зла, лжи, человеческой ярости. Он часто изображается на иконах в образе всадника, который поражает копьем змея, что символизирует победу над дьяволом. Поэтому, в частности, этого святого называют Юрием Победителем или Георгием Победоносцем. За этим образом стоит легенда о том, как Георгий убил змея, жившего в озере, расположенном недалеко Ливанских гор.

Что нельзя делать в Юрьев день: главные запреты

Наши предки верили в ряд примет и суеверий, связанных с этой датой. Считалось, что с этого момента зима полноценно вступает в свои права. В народной традиции сформировались несколько запретов на Юрьев день 9 декабря, а именно:

Нельзя оставаться должником.

Не стоит отправляться в дальнюю дорогу.

Запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.

Нежелательно ссориться с близкими.

Не нужно идти на охоту.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в 2022 году украинцы будут праздновать День Святого Николая.