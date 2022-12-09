Почти что печка: простейший способ сделать обогреватель своими руками (видео)

Такой "сооружение" поможет согреться в экстренном случае

Этой зимой многие украинцы вынуждены сталкиваться с аварийными отключениями электричества, а вместе с ним и отопления. В таком случае никакой электрообогреватель не поможет, так что приходиться прибегать к импровизированным способам согревания. Один из них – сделать обогреватель своими руками.

Лайфхаком по изготовлению самодельного обогревателя в домашних условиях поделилась украинская блогерка fermerka.ua в Instagram. По ее словам, нехитрым способом у вас получится сделать такую себе мини-печку из свечи и глиняных горшков.

По словам блогерки, подобными устройствами некоторые домохозяйства пользуются в теплицах, чтобы сохранить рассаду ранней весной.

Прежде всего вам понадобится один или два глиняных горшка. Авторка лайфхака советует выбирать матовое покрытие, так как горшки, покрытые лаком, по ее словам, меньше отдают тепло. Также возьмите свечи, подставку и предметы для скрепления горшков.

Как сделать обогреватель своими руками дома:

Сначала нужно поместить один горшок в другой, зафиксировав с помощью гайки, болта и шайбы.

Затем следует поставить конструкцию на подставку под посуду или кирпич. Сверху разместить свечку и зажечь ее.

Блогерка рекомендует использовать так называемую "вечную свечку" (свеча с растительным маслом в середине). Важный нюанс, о котором говорится в ролике, снизу под подставкой должен быть доступ воздуху.

В комментариях подписчики блогерки отметили, что этот трюк эффективно работает и с одним горшком, главное, чтобы конструкция хорошо прогрелась в первые дни и горшок потерял влагу, тогда он с каждым днем будет давать больше тепла.

Ранее "Телеграф" сообщал и о других способах изготовления обогревателя в домашних условиях из подручных средств. Для одного из таких нужна… картошка.