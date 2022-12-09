Холод не будет страшен: три простых способа согреться ночью

Даже минусовые температуры за окном можно с легкостью пережить с помощью смекалки

Из-за регулярных массированных обстрелов критической инфраструктуры сотни тысяч украинцев проводят дни без электроэнергии, что влияет на наличие воды и отопления. Последнее — весьма сложно в условиях наступившей зимы и похолодания, однако есть масса вариантов, как можно удержать тепло в доме даже с отключенным котлом. Также важно помнить несколько хитростей, которые помогут вам согреться зимней ночью, не тратя для этого много усилий и, что самое главное, финансов.

Тройкой простых "теплых" советов поделился "24 канал". Важно обращать внимание не только на собственную одежду, но и температуру в помещении, ведь от нее многое зависит. Вероятно, вы не поверите, но стараться слишком прогреть спальню — совершенно лишние хлопоты.

Снизьте температуру в комнате

Да-да, вы не ослышались: выставлять кучу обогревателей в спальне совсем необязательно. Наш организм способен приспособиться к любым температурам, а засыпать привык в комфорте, что обеспечивается прохладой. Если поддерживать в комнате от 15 до 19 градусов тепла, вам удастся быстрее согреться благодаря одеялу, а утром не придется ощущать серьезного перепада температур, покидая любимую кровать.

К тому же при жаре в комнате вам будет сложно уснуть: тело будет потеть и перегреваться, что негативно повлияет на самочувствие. Так что отсутствие отопление может сыграть и на руку. Если же вы совсем мерзляк — сделайте себе грелку, для чего подойдет даже обычная пластиковая бутылка. Однако учтите, что ее следует чем-то обмотать, дабы не получить ночью ожог.

Ноги стоит держать в тепле

Как известно, конечности работают эдакими регуляторами температуры в нашем организме. Часто в холодном доме наши ноги настолько сильно замерзают, что мешают потом уснуть, не способные согреться. Запасайтесь теплыми носками — однако избегайте толстых и вязанных: они лишь мешают быстрому согреванию или же, наоборот, влияют на очень быстрый перепад температур. Ваш идеал — легкие носочки из хлопчатобумажных тканей. Ну и вышеупомянутую грелку никто не отменял!

Замените одеяло

Проверьте свое одеяло, вполне возможно, что его срок службы уже прошел. Первым звоночком к этому может стать ваше регулярное замерзание по ночам. Какое одеяло купить — выбор за вами, но изделие из синтепона лучше не выбирать, ведь у него весьма плохой теплообмен.

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