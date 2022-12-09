Три маленькие уловки помогут сохранить тепло в доме: не будет страшен ни один мороз

Возьмите на заметки простые правила, и в вашем жилище станет значительнее теплее

С наступлением зимы многие семьи задумываются над тем, как удержать тепло в доме. Вместе с тем, отопительный сезон заметно отражается на кошельке, поэтому одновременно хочется сэкономить. Так что тратиться на обогреватель – не самый экономичный вариант. К счастью, есть и другие способы сделать температуру в жилище более высокой.

О лайфхаках, которые помогут удержать тепло в доме в зимнее время, пишет издание Express. Есть как минимум три небольшие уловки, чтобы согреться в экстремально холодную погоду. Приятный бонус – эти правила также позволят вам сэкономить на коммуналку в период отопительного сезона.

Переставьте мебель

Чтобы использовать как можно меньше энергии, убедитесь, что радиатор не заставлен мебелью, иначе все тепло будет уходить на нее. Более того, мебель, расположенная перед радиатором, может со временем повредиться, если она будет подвергаться воздействию тепла в течение длительного времени. Рекомендуется оставлять расстояние 15-30 см между мебелью и отопительным прибором. Это обеспечит свободное движение воздуха и лучшее распределение тепла, помогая помещению оставаться теплым. Кроме того, более вероятно, что в комнате будет теплее, если перед радиатором не висят занавески.

Используйте дневной свет

Солнечная погода даже зимой поможет обогреть дом. Открывайте все шторы и жалюзи, чтобы свет, излучаемый солнцем, проникал в дом. А вот когда солнце село, все нужно зашторить, жалюзи и шторы в таком случае служат тонким слоем изоляции, помогая сохранять тепло в комнате и защищают от сквозняков. Просто сделайте так, чтобы занавески не блокировали источники тепла.

Максимально используйте пар для душа

Принимая горячий душ, вы часто обнаруживаете, что ванная комната наполняется паром, который, в свою очередь, выделяет тепло. Прежде чем принять душ, оставьте дверь в ванную открытой, чтобы часть пара и тепла согрела окружающие помещения дома.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что можно предпринять, если в доме отключили отопление. Простые способы помогут обогреть комнату.