Знамение Пресвятой Богородицы 2022: что категорически нельзя делать в этот праздник

10 декабря молятся Пресвятой Богородице о прекращении войн и вражды

Согласно церковному календарю, в эту субботу, 10 декабря, православной церковью почитается икона Пресвятой Богородицы "Знамение". Событие выпадает на Рождественский пост-2022.

"Телеграф" рассказывает о главных традициях праздника Знамения Пресвятой Богородицы-2022, а также, что запрещено делать 10 декабря, чтобы не лишится удачи и благополучия.

Знамение Пресвятой Богородицы 10 декабря: традиции

Икона, на которой изображена Богоматерь, а на ее груди нарисован младенец Иисус, считается чудотворной. 10 декабря верующий ходят в храм и прикладываться к святому образу.

Праздник имеет большое значение для женщин, которые не могут зачать ребенка. Верят, что икона "Знамение" избавляет от бездетности. Также образу молятся о прекращении стихийных бедствий и войн: защищает от врагов, воров и прочих напастей.

Что нельзя делать в день Знамения Пресвятой Богородицы-2022: запреты

Вязать или шить — можно зашить тепло любви в доме.

Впускать в свой дом старых, немощных и бедных — можно потом заболеть.

Ходить на рыбалку.

Ругаться, лениться.

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