Знамение Пресвятой Богородицы 2022: что категорически нельзя делать в этот праздник
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10 декабря молятся Пресвятой Богородице о прекращении войн и вражды
Согласно церковному календарю, в эту субботу, 10 декабря, православной церковью почитается икона Пресвятой Богородицы "Знамение". Событие выпадает на Рождественский пост-2022.
"Телеграф" рассказывает о главных традициях праздника Знамения Пресвятой Богородицы-2022, а также, что запрещено делать 10 декабря, чтобы не лишится удачи и благополучия.
Знамение Пресвятой Богородицы 10 декабря: традиции
Икона, на которой изображена Богоматерь, а на ее груди нарисован младенец Иисус, считается чудотворной. 10 декабря верующий ходят в храм и прикладываться к святому образу.
Праздник имеет большое значение для женщин, которые не могут зачать ребенка. Верят, что икона "Знамение" избавляет от бездетности. Также образу молятся о прекращении стихийных бедствий и войн: защищает от врагов, воров и прочих напастей.
Что нельзя делать в день Знамения Пресвятой Богородицы-2022: запреты
- Вязать или шить — можно зашить тепло любви в доме.
- Впускать в свой дом старых, немощных и бедных — можно потом заболеть.
- Ходить на рыбалку.
- Ругаться, лениться.
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