Как лучше высушить белье дома: уловки, которые уберегут от плесени зимой

У плесени не будет никаких шансов

Жителям квартир при отсутствии сушильной машинки часто приходится сушить одежду на балконе. Однако как быть в холодное время года, ведь вещи могут так отсыреть? Нет варианта, как сушить постиранное белье в помещении, однако как это сделать, чтобы также избежать сырости в квартире и образования плесени?

Есть несколько простых уловок, которые легко решат подобные проблемы. Благодаря им белье будет сохнуть быстрее, а плесень в комнате не появится. Об этом пишет cpykami.

Как высушить постиранные вещи зимой

Добавьте в барабан "стиралки" теннисные мячики. Так вы обеспечите белью лучшую стирку и отжим, предотвращающий скапливание лишней влажности. Обеспечьте больше места между вещами при сушке. Зазоры позволят воздуху циркулировать в месте сушки. Также, развесив белье, поставьте все окна в квартире на режим проветривания на 5-10 минут. Теплый воздух напитает в себя влажность и выйдет на улицу, поэтому у плесени не будет никаких шансов. Вывешивайте белье снаружи, когда на улице не так холодно и нет осадков. Ветер действует как фен даже при низких температурах. Всю влагу с вашей одежды просто выдует. Скажите "нет" радиаторам. Влажность в этой области возрастает слишком быстро, и капли начинают конденсироваться в углах квартиры. Это очень часто ведет к образованию в комнате плесени.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как вернуть темным вещам насыщенный цвет.