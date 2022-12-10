Без лишних затрат: как можно самому сделать грелку с водой, солью или крупой

Зимой порой хочется согреть руки или ноги — небольшая грелка поможет

При отключении тепла зимой простейший и самый дешевый способ согреться — использовать грелку. Она может быть как химическая, которую можно положить в обувь или варежки, так и самодельная из подручных материалов.

Сделать грелку самому можно из круп, соли и бутылки с водой. Механизм создания сухой грелки из крупы или соли простой. Из хлопчатобумажной ткани делается "подушечка" и к ней чехол. Можно использовать для этих целей наволочку или другое постельное белье.

Вырезаются куски нужного размера, затем сшиваются. Важно оставить отверстие, через которое будет засыпаться наполнитель. Грелка из соли делается обычно размером с ладонь, тогда как из крупы может быть больше. Нагреть такой мешочек можно в микроволновке (15-30 сек в зависимости от размера) или духовке. Некоторые используют для таких сухих грелок песок.

Если дома нет не только отопления, но и электроэнергии, а духовка не доступна, из пластиковой бутылки можно сделать простейшую грелку, набрав в нее теплой (горячей) воды. Важно не наливать кипяток — пластиковая бутылка деформируется. Набранную бутылку заворачивают в полотенце и можно пользоваться.

Ранее "Телеграф" рассказывал как можно самому сделать солнечный обогреватель своими руками. Кроме таких вариантов можно соорудить из консервных банок реактивную печь — ее можно использовать для приготовления пищи на улице или балконе.