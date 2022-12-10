Метеочувствительным приготовиться: Украину после передышки накроет новая магнитная буря

Беременные, пожилые и просто чувствительные люди могут чувствовать недомогание в эти дни

После геомагнитных колебаний 8-9 декабря жители Земли и в частности украинцы смогут некоторое время передохнуть, однако уже через считанные дни ожидаются новые магнитные бури.

Как следует из данных Центра предсказания космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, следующая магнитная буря ожидается уже 17-18 декабря.

Заметим, что буря 17-18 декабря будет слабой, но метеочувствительные, беременные и пожилые люди смогут почувствовать на себе отголоски колебаний геомагнитного фона.

После этого на несколько дней будет передышка перед более сильной бурей.

Что такое магнитные бури и как они влияют на людей?

На Солнце периодически случаются выбросы массы, вследствие которых энергетические частицы разлетаются во все стороны, в том числе и в направлении Земли, — наше магнитное поле защищает от них, но при столкновении с ними начинает волноваться, что чувствуют как люди, так и приборы.

Во время таких магнитных бурь чувствительные люди могут страдать от мигрени, высокого давления, проблем со сном, непереносимости звуков и света, раздражительности.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал календарь магнитных бурь на декабрь, — до конца года ожидается еще три всплеска геомагнитной активности.