Как питаться в условиях блэкаута — список необходимых заготовок

Чтобы не произошло, вы должны оставаться сытыми даже при сложных условиях

Украинцам сейчас тяжело, но мы сильны, с нами правда, потому победим! Но хотелось бы дойти до Победы максимально сохранив здоровье, поэтому акцентируем внимание на питании во время блэкаута.

Чтобы оставаться сильным и с ясным умом, нужно сбалансировано питаться, а это можно сделать даже в критической ситуации, пишут в блоге о здоровом питании marafit_mara.

Обязательно и всегда в рационе должны быть белки, жиры и углеводы. Не важно, мы худеем, набираем вес, сидим без света и газа или у нас все "ок". Во времена блэкаута к получению витаминов можно относиться менее дотошно, но эти три компонента должны быть обязательно и в достаточном количестве.

Какими продуктами запастись в случае блэкаута

Приобретите продукты, которые долго хранятся . В этом нам помогут консервы и сухие сублимированные супы. В моменты "не есть вообще" или все же "съесть консервы или сублимированные продукты" выбираем второе! Поэтому, учитывая нынешнее состояние, консервированное мясо, консервированные бобовые, фасоль, горошек, кукуруза, сухие супы обеспечат вас белком и углеводами.

. В этом нам помогут консервы и сухие сублимированные супы. В моменты "не есть вообще" или все же "съесть консервы или сублимированные продукты" выбираем второе! Поэтому, учитывая нынешнее состояние, консервированное мясо, консервированные бобовые, фасоль, горошек, кукуруза, сухие супы обеспечат вас белком и углеводами. Сезонные овощи и фрукты. Например, корнеплоды (морковь, свекла, сельдерей, петрушка). Их можно употреблять, не обрабатывая термически. Это главный источник витаминов. А в сочетании с растительным маслом – это вкусный и полезный салат.

Нельзя забывать о квашеных продуктах . Они также имеют большое количество витаминов, содержат в себе пробиотики и достаточно полезны.

. Они также имеют большое количество витаминов, содержат в себе пробиотики и достаточно полезны. Макароны быстрого приготовления пригодятся. По сути, эти все "мивины" – это обычные макароны, которые были уже на производстве сварены и высушены заново. Они не супер полезны и являются источником быстрых углеводов, но в сложных условиях это источник энергии. Единственное, что лучше не добавлять сухие приправы, содержащие в себе усилители вкуса.

пригодятся. По сути, эти все "мивины" – это обычные макароны, которые были уже на производстве сварены и высушены заново. Они не супер полезны и являются источником быстрых углеводов, но в сложных условиях это источник энергии. Единственное, что лучше не добавлять сухие приправы, содержащие в себе усилители вкуса. Основным источником углеводов являются крупы.

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