Как избавиться от плесени на стенах зимой: три народных средства

Неприятное соседство можно устранить, если оно еще не приобрело размах

Из-за проблем с отоплением в домах украинцев может скапливаться конденсат. Как результат — стены могут покрыться плесенью. Неприятный грибок возникает при недостаточной вентиляции, повышенной влажности и когда из-за щелей в стенах дома есть сильные перепады температуры.

Как отмечает сайт Moyo.ua, просто смыть недостаточно — грибок вернется. Для борьбы с ним можно использовать народные средства и обеспечить хорошую вентиляцию.

Уксус

Раствор уксуса наливают в пульверизатор и разбрызгивают на стену с плесенью. Через час протирают влажной салфеткой. Чтобы разрушить грибницу, нужно повторить процедуру несколько раз с интервалом в 7-10 дней.

Этиловый или нашатырный спирт

В аптеке можно приобрести 10% водный раствор аммиака. Его модно использовать, чтобы удалить плесень с плитки, стекла, пластика. Раствор разводят с водой 1 к 1 и наносят на места с плесенью. Затем места протирают влажной салфеткой и дают просохнуть.

Сода

Столовую ложку соды разводят в поллитра воды. Раствор разбрызгивают или наносят губкой. Смывать не нужно. Еще один вариант — смешать 3 ст.л. соды, 1,5 ст.л. стирального порошка и 200 мл воды. Но этот раствор уже нуждается в смывании влажной тканью. Затем место нужно протереть насухо.

Если плесень сильно разрослась, может понадобиться зачистить всю поверхность и обработать химическими средствами, а в случае с тканью или обоями заменить их. Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно бороться с конденсатом на окнах с помощью простого средства.