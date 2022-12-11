Гороскоп Таро на неделю для всех знаков: Тельцов ждет счастливый поворот, а Весов - исполнение прихотей

Без конфликтов и неурядиц на неделе не обойдется

Третья неделя декабря выдастся не самой простой, но многим принесет возможности для внутреннего роста и саморазвития.

Об этом можно судить по картам Таро, которые выпали в раскладе для всех знаков Зодиака на неделю с 12 по 18 декабря включительно.

Вот какие карты выпали на эту неделю:

Овен — перевернутая Королева мечей

В этом положении карта значит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством, однако это может быть как направлено против Вас от другого человека, так и исходить от Вас самих. Наберитесь терпения, неделя может преподнести малоприятные сюрпризы.

Телец — Колесо фортуны

Название карты говорит само за себя, и следующая неделя декабря может принести Вам новый поворот в жизни к лучшему. Возможно, придется где-то рискнуть, но удача на Вашей стороне.

Близнецы — перевернутая Умеренность

Нетерпеливость, неумеренность и раздражительность могут вылезти Вам боком на грядущей неделе, — Вы сами будете создавать вокруг себя проблемы. Карты советуют Вам воздержаться от резких и необдуманных поступков, и чаще идти на компромиссы.

Рак — перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь в ближайшие дни от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Лев — Звезда

В течение недели как никогда легко будет реализовать Ваши мечты и таланты. Вы будете "в ресурсе" для самореализации. Даже если никогда раньше не пробовали, — займитесь медитацией. Это может помочь Вам открыть внутренние таланты или найти выход из сложной ситуации.

Дева — перевернутые Влюбленные

В ближайшие дни Ваши эмоции могут стать сильнее разума, из-за чего есть угроза принятия не самых верных решений. Также могут дать знать о себе какие-то болезни.

Весы — Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, счастье и благополучие будут на вашей стороне. Не упустите возможность вкусить радость жизни.

Скорпион — Паж мечей

Судя по всему, в течение недели Вам будет сложно находить общий язык с людьми и, возможно, Вы услышите критику со стороны окружения или начальства, из-за которой может возникнуть конфликт. Не обостряйте ситуацию и прислушайтесь к критике, это будет Вам полезно.

Стрелец — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша любовная половинка могут достаться другому.

Козерог — перевернутое Солнце

На пути к Вашему счастью и успеху могут возникнуть неожиданные преграды, однако не стоит расстраиваться, поскольку они окажутся преодолимыми.

Водолей — перевернутая Королева жезлов

На будущей неделе Вы можете быть склонны к импульсивным непродуманным поступкам и конфликтам, а в отношениях могут проявиться ревность и тщеславие. Поберегите своих близких, чтобы не поссориться на ровном месте.

Рыбы — Император

Следующая неделя принесет Вам реализацию в профессиональной или личной жизни. Вооружившись рассудительностью и аналитическими способностями, Вы наконец сможете узреть практический результат своей работы. Не бойтесь отстаивать свою точку зрения и идти к своей цели, — удача на Вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" делал расклад Таро, какие знаки Зодиака могут еще хорошо заработать до конца года.