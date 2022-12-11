Как открыть замерзший замок авто или двери: два действенных способа

Запаситесь зажигалкой или дезинфицирующим средством для рук

Зима — достаточно суровое время года. В следующие три месяца украинцам стоит ожидать сильных морозов, поэтому не стоит удивляться, что этой зимой все будет буквально замерзать.

Наверняка с вами случалась такая досадная ситуация, когда вы в мороз не можете открыть замок своего автомобиля или, например, двери дома. Так происходит по причине того, что попавшая в замочную скважину вода просто замерзла, пишет green-battery. Чтобы решить эту проблему, воспользуйтесь двумя способами открыть замёрзший замок без особых проблем.

Как вскрыть замерзший замок

Воспользуйтесь зажигалкой. Нагрейте ею ключ и вставьте в скважину. Выньте и повторяйте, пока весь лед не расплавится, а ключ полностью войдет в замок. Возьмите дезинфицирующее средство для рук, незамерзающую стеклоомывающую жидкость, духи или другое средство, содержащее изопропиловый или этиловый спирт. Обработайте одним из таких средств замок и ключ. Спирт поможет воде растаять, и вы сможете с легкостью открыть замок.

Такие простые советы помогут справиться с различными зимними "безобразиями". Ранее "Телеграф" рассказывал, как справиться с примершими дворниками и наледью.