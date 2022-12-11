Какие блюда можно готовить без света: понадобится только горячая вода

Достаточно залить эти продукты кипятком

Из-за непрерывных обстрелов российскими оккупантами энергетической инфраструктуры украинцам приходится жить без газа и света в домах. В этой ситуации возникает вопрос — как готовить еду. Рассказываем, что можно приготовить, когда нет света, воды или газа.

Как пишут в блоге о здоровом питании marafit_mara, желательно иметь всегда наполненный горячей водой термос, он поможет и согреться чаем, и приготовить полезную пищу. Но если горячей воды мало или нет, и нагреть негде, на помощь может прийти сухой спирт. Таблетка сухого спирта горит 9-15 минут, чашку нагреть можно. Но позаботьтесь о технике безопасности!

Крупы

Гречка. На упаковке с гречкой отмечено, что она обжарена и высушена. Это значит, что эту крупу можно просто заливать водой (желательно крутым кипятком, но можно и комнатной температуры) на 5-8 часов. Да, это не быстро, но лучше, чем быть голодным вообще.

Кускус . Залейте 1:1,2 водой и подождите 15-30 минут. Конечно, лучше это делать горячей водой, но комнатная тоже подойдет.

. Залейте 1:1,2 водой и подождите 15-30 минут. Конечно, лучше это делать горячей водой, но комнатная тоже подойдет. Ячная крупа . Традиционно ее тоже готовят. Но можно заливать и крутым кипятком в пропорции 1:2. Дать настояться не менее двух часов. Время приготовления зависит от размера измельченного ячменя.

. Традиционно ее тоже готовят. Но можно заливать и крутым кипятком в пропорции 1:2. Дать настояться не менее двух часов. Время приготовления зависит от размера измельченного ячменя. Геркулес. Даже если на упаковке указано, что она нуждается в варке. Достаточно залить крутым кипятком и подождать 15-20 минут.

Сублимированные супы

Достойны, чтобы их отдельно отметить. Их ассортимент впечатляет: супы, борщи, каши с мясом и грибами, паста карбонара, есть даже десерты. Все, что нужно для приготовления – горячая вода.

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