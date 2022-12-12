Как сделать окопную свечу своими руками: понадобится всего три ингредиента и 10 минут
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Такую свечу можно использовать в бытовых или производных условиях
Поскольку в Украине сейчас действуют аварийные отключения света, да и в принципе ситуация очень нестабильна и даже непредсказуема, следует быть готовыми к любым ситуациям. К примеру, не лишним будет научиться делать свечки своими руками с помощью подручных компонентов.
Сегодня мы хотим рассказать, как легко и быстро сделать окопную свечу, которыми активно пользуются наши защитники, ведь она хорошо и долго светит. Пошаговая инструкция — далее в материале.
Как сделать окопную свечу своими руками
Вам понадобится:
- банка
- гофрированный картон
- парафин или свечи
Что делать:
- Нарежьте подготовленный картон поперек гофры полосками шириной до 5 см.
- Затем туго их закрутите и вставьте в банку. Также вставьте картонную полоску перпендикулярно дну банки.
- Порежьте воск на мелкие кусочки и растопите его. Стоит отметить, что не стоит смешивать природный и искусственный воск. Помешивайте материал, чтобы он не пригорел, но не доводите до кипения.
- Когда воск полностью растает, залейте им банку. Лучше сделать это несколько раз, так как свеча будет гореть дольше.
Ранее "Телеграф" рассказывал и о других способах изготовления свечей в домашних условиях. Звучит необычно, но отличная свеча получится из картошки. Кроме того, вы также можете соорудить дома самодельный обогреватель, который выручит в случае отключения отопления.