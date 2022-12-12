Как сделать окопную свечу своими руками: понадобится всего три ингредиента и 10 минут

Такую свечу можно использовать в бытовых или производных условиях

Поскольку в Украине сейчас действуют аварийные отключения света, да и в принципе ситуация очень нестабильна и даже непредсказуема, следует быть готовыми к любым ситуациям. К примеру, не лишним будет научиться делать свечки своими руками с помощью подручных компонентов.

Сегодня мы хотим рассказать, как легко и быстро сделать окопную свечу, которыми активно пользуются наши защитники, ведь она хорошо и долго светит. Пошаговая инструкция — далее в материале.

Как сделать окопную свечу своими руками

Вам понадобится:

банка

гофрированный картон

парафин или свечи

Что делать:

Нарежьте подготовленный картон поперек гофры полосками шириной до 5 см. Затем туго их закрутите и вставьте в банку. Также вставьте картонную полоску перпендикулярно дну банки. Порежьте воск на мелкие кусочки и растопите его. Стоит отметить, что не стоит смешивать природный и искусственный воск. Помешивайте материал, чтобы он не пригорел, но не доводите до кипения. Когда воск полностью растает, залейте им банку. Лучше сделать это несколько раз, так как свеча будет гореть дольше.

Ранее "Телеграф" рассказывал и о других способах изготовления свечей в домашних условиях. Звучит необычно, но отличная свеча получится из картошки. Кроме того, вы также можете соорудить дома самодельный обогреватель, который выручит в случае отключения отопления.